Bienvenue à Runenkraftraunen - Trailer

Runenkraftraunen - La chaîne musicale 432-❤️ qui allie runes, méditations, et spiritualité !

"Les runes ne sont pas seulement des caractères, des symboles terrestres et des trésors culturels, non, les runes sont aussi des vecteurs énergétiques de multiples forces, dons et dynamiques". (Frater LYSIR de : Compendium magique - Initiations runiques)

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