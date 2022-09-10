THE NAZI TAVISTOCK INSTITUTE PROGRAM - FORMER UK PM THERESA PAIN - GERMANY,S MERKILL AND CO! - YOU HAVE ALL BEEN DECIEVED!

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PURE SATANIC NAZI PROGRAMS AND PSY OPS!
THE 5G PAYLOADS PULSED FUSED INJECTED PEOPLE TO KILL THEM - https://www.brighteon.com/96d463f2-55f8-4e26-a8e1-fc6fd4543e03
USA CHEMTRAILS ORDERED TO STOP! - ITS GENOCIDE AND IS KILLING ALL LIVING THINGS - THE CULT IS AND HAS TO BE STOPPED IF YOU WANT A WORLD WORTH LIVING IN FOR YOU CHILDREN AND YOUR CHILDREN'S CHILDREN -THIS IS A WAR ON HUMANITY BY RICH EVIL MEN WHO CARE NOT FOR GOD OR HIS PERFECT CREATION , satan IS WEAK AND KNOWS A BEDDING OF FIRE IS ALREADY LAID OUT WITH HIS NAME ON IT , HE IS TRYING TO TRICK AS MANY HUMANS AS POSABLE TO TAKE WITH HIM! - DID YOU PUT YOUR TRUST IN GOD OR MAN? - I HOPE AND PRAY IT WAS NOT THE LATTER. - https://www.brighteon.com/a34dab61-7a3c-4a9e-b169-9afbf52a3f87