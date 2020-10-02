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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 7
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747 views • October 02, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет 7-ю (заключительную) серию фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs». Предыдущие серии фильма можно посмотреть на нашем канале или сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
Благодарим всех, кто оказал поддержку по переводу данного сериала на русский язык! Именно благодаря вам мы завершили эту масштабную работу – перевод всех 7 серий фильма с суммарной длительностью почти 14 часов. И теперь у всех русскоязычных зрителей есть возможность более осознанно подойти к вопросу вакцинации.
Данные из научных источников показывают, что радикальное снижение заболеваемости и смертности от многих инфекционных заболеваний произошло в 20-м веке до начала 2-й мировой войны, т.е. до начала массовой вакцинации и применения антибиотиков. Было установлено, что причинами снижения смертности стали улучшения гигиенических условий, водоснабжения, жилищных условий и питания. Эта информация была опубликована в 2000-м году в известном медицинском журнале “Педиатрия”.
Казалось бы, роль этих факторов в обеспечении здоровья населения и предотвращении инфекционных заболеваний не должна вызывать сомнения. Тем не менее, официальная медицина ключевую роль в снижении смертности от инфекционных заболеваний приписывает вакцинам. Она утверждает, что именно благодаря вакцинам человечеству удалось победить многие опасные инфекционные болезни прошлого, а также значительно сократить смертность от ныне существующих.
Так ли это на самом деле – оставим вопрос открытым. Но даже если допустить мысль, что вакцинация действительно является эффективным средством обеспечения иммунной защиты от инфекционных заболеваний, возникает вопрос: неужели введение в организм коктейля из токсичных и потенциально опасных веществ, коим является современная вакцина – единственное и безальтернативное средство обеспечения здоровья детей и взрослых?
Оказывается, существуют другие методы стимулирования иммунной системы организма, что позволяет ему эффективно противостоять различным инфекционным заболеваниям. Причем эти методы более безопасные, поскольку они не предполагают введения потенциально вредоносных веществ в неокрепший организм ребенка, как это происходит при вакцинации. Арсенал этих методов достаточно широк и именно о них пойдет речь в этой серии.
Те, кто считает вакцины в эффективными, но не уверен в их безопасности, также почерпнут из этой серии полезную информацию, каким образом можно снизить возможные негативные последствия от прививок, отложив некоторые из них на более поздний срок или разнеся их по времени введения, чтобы снизить суммарную токсическую нагрузку на организм ребенка. Об этом расскажет доктор Пол Томас – сертифицированный врач-педиатр и автор книги “Комфортный план прививок”. Он предлагает избирательный и менее интенсивный график прививок, для тех родителей, кто хочет прививать своего ребенка, но не в соответствии с официальным графиком.
Также в этой серии будет поднят очень острый вопрос свободы выбора медицинского вмешательства, коим является вакцинация.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим знакомым. Возможно это кому-то сохранит здоровье или даже жизнь.
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
Благодарим всех, кто оказал поддержку по переводу данного сериала на русский язык! Именно благодаря вам мы завершили эту масштабную работу – перевод всех 7 серий фильма с суммарной длительностью почти 14 часов. И теперь у всех русскоязычных зрителей есть возможность более осознанно подойти к вопросу вакцинации.
Данные из научных источников показывают, что радикальное снижение заболеваемости и смертности от многих инфекционных заболеваний произошло в 20-м веке до начала 2-й мировой войны, т.е. до начала массовой вакцинации и применения антибиотиков. Было установлено, что причинами снижения смертности стали улучшения гигиенических условий, водоснабжения, жилищных условий и питания. Эта информация была опубликована в 2000-м году в известном медицинском журнале “Педиатрия”.
Казалось бы, роль этих факторов в обеспечении здоровья населения и предотвращении инфекционных заболеваний не должна вызывать сомнения. Тем не менее, официальная медицина ключевую роль в снижении смертности от инфекционных заболеваний приписывает вакцинам. Она утверждает, что именно благодаря вакцинам человечеству удалось победить многие опасные инфекционные болезни прошлого, а также значительно сократить смертность от ныне существующих.
Так ли это на самом деле – оставим вопрос открытым. Но даже если допустить мысль, что вакцинация действительно является эффективным средством обеспечения иммунной защиты от инфекционных заболеваний, возникает вопрос: неужели введение в организм коктейля из токсичных и потенциально опасных веществ, коим является современная вакцина – единственное и безальтернативное средство обеспечения здоровья детей и взрослых?
Оказывается, существуют другие методы стимулирования иммунной системы организма, что позволяет ему эффективно противостоять различным инфекционным заболеваниям. Причем эти методы более безопасные, поскольку они не предполагают введения потенциально вредоносных веществ в неокрепший организм ребенка, как это происходит при вакцинации. Арсенал этих методов достаточно широк и именно о них пойдет речь в этой серии.
Те, кто считает вакцины в эффективными, но не уверен в их безопасности, также почерпнут из этой серии полезную информацию, каким образом можно снизить возможные негативные последствия от прививок, отложив некоторые из них на более поздний срок или разнеся их по времени введения, чтобы снизить суммарную токсическую нагрузку на организм ребенка. Об этом расскажет доктор Пол Томас – сертифицированный врач-педиатр и автор книги “Комфортный план прививок”. Он предлагает избирательный и менее интенсивный график прививок, для тех родителей, кто хочет прививать своего ребенка, но не в соответствии с официальным графиком.
Также в этой серии будет поднят очень острый вопрос свободы выбора медицинского вмешательства, коим является вакцинация.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим знакомым. Возможно это кому-то сохранит здоровье или даже жизнь.
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
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