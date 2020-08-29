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Αστυνομικός πάτησε στο λαιμο άνθρωπο γιατί έκαψε φωτογραφία του Ερντογκάν στη Θεσσαλονίκη
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68 views • August 29, 2020
Στο Τουρκικο Προξενείο... Ελλάδα 2020 αν είσαι πραγματικός πολιτικός πρόσφυγας σε πατάνε στο λαιμό οι αστυνομικοί αν όμως έχεις μπει παράνομα τότε κάνεις ότι θες και απλά σε παρακολουθούν… Αν είσαι Έλληνας άστα… φτηνά τη γλύτωσε ο άνθρωπος γιατί ήταν Κούρδος και φοβήθηκαν μη πάθει κακό αφού ο Κούλης δε θέλει νατιβισμό από τους ιθαγενείς αστυνομικούς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο της απεργού πείνας και δικηγόρου Εbru Timtik στην Τουρκία, πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα Παρασκευής (28/8) Κούρδοι πολιτικοί πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη. Η πορεία τους έφτασε έξω από το Τουρκικό Προξενείο, ενώ ένταση προκλήθηκε μετά από το γεγονός πως διαδηλωτές έκαψαν πανό με φωτογραφία του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πράξη την οποία και καταδίκασε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και οκτώ προσαγωγές, ενώ όλοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για διατάραξη φιλικών σχέσεων μεταξύ ελληνικού και ξένου κράτους, για την πράξη τους να κάψουν το πανό με τη φωτογραφία του Ερντογάν.
Σημειώνεται πως σε βίντεο που έχει καταγράψει τα γεγονότα, διακρίνεται αστυνομικός να πιέζει με το γόνατό του τον διαδηλωτή στο έδαφος, κίνηση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση αξιωματικού που βρίσκονταν στο σημείο και ο οποίος λέγοντας του «όχι, όχι» και σπρώχνοντας τον ελαφρά τον σταματά. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές φωνάζουν πως ο άνδρας που βρίσκεται στο έδαφος είναι καρκινοπαθής
Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και οκτώ προσαγωγές, ενώ όλοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για διατάραξη φιλικών σχέσεων μεταξύ ελληνικού και ξένου κράτους, για την πράξη τους να κάψουν το πανό με τη φωτογραφία του Ερντογάν.
Σημειώνεται πως σε βίντεο που έχει καταγράψει τα γεγονότα, διακρίνεται αστυνομικός να πιέζει με το γόνατό του τον διαδηλωτή στο έδαφος, κίνηση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση αξιωματικού που βρίσκονταν στο σημείο και ο οποίος λέγοντας του «όχι, όχι» και σπρώχνοντας τον ελαφρά τον σταματά. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές φωνάζουν πως ο άνδρας που βρίσκεται στο έδαφος είναι καρκινοπαθής
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