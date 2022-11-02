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Lembre-se, ao desencarnar, o desapego é essencial para se livrar do sofrimento.
O desapego as coisas materiais e os sentimentos pesados e de baixa frequência vibracional, esses são armadilhas no plano espiritual que causam o sofrimentos do espírito.
Também é muito importante perdoar, se perdoar e pedir perdão as pessoas que você fez algum mal.
Não guarde mágoa de ninguém, pois a mágoa é um sentimento pesado assim como o ódio e a raiva, então, libera tudo isso para elevar a sua consciência e o seu espirito.
Entre 10 espíritos, 8 ficam presos no plano terrestre por esses motivos.
Não fique preso a algo o qual você não faz mais parte, siga enfrente em sua jornada espiritual.
Não se esqueça, lembre-se disso quando desencarnar...