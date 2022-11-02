Lembre-se, ao desencarnar, o desapego é essencial para se livrar do sofrimento.





O desapego as coisas materiais e os sentimentos pesados e de baixa frequência vibracional, esses são armadilhas no plano espiritual que causam o sofrimentos do espírito.





Também é muito importante perdoar, se perdoar e pedir perdão as pessoas que você fez algum mal.





Não guarde mágoa de ninguém, pois a mágoa é um sentimento pesado assim como o ódio e a raiva, então, libera tudo isso para elevar a sua consciência e o seu espirito.





Entre 10 espíritos, 8 ficam presos no plano terrestre por esses motivos.





Não fique preso a algo o qual você não faz mais parte, siga enfrente em sua jornada espiritual.





Não se esqueça, lembre-se disso quando desencarnar...