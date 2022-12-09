Андрей Фурсов. Медиафорум, Ярославль, 26 ноября 2022

Андрей Ильич Фурсов.
Чем я занимаюсь? Занимаюсь тремя вещами
1) Методологией и теорией социально-исторического знания
Потому что Сталин был абсолютно прав - без теории нам смерть-смерть-смерть. И вот те советские лидеры, которые полагали в конце 60х, начале 70х годов, что их пустят за один стол буржуины, только потому что у них есть ядерное оружие, они не понимали, что такое капитализм. Капитализмом уже тогда не занимались. И без теории действительно вышло очень плохо. Ну и естественно не только из-за теории.
2) Вторая вещь которой занимаюсь, это сравнительный анализ сложных больших систем Восток-Запад-Россия. с дроблением востока соответственно на части, и Запада тоже.
3) И третье - это закрытые над-национальные группы мирового согласования и управления
я специально пользуюсь вот этим длинным неудобным термином, чтобы не пользоваться термином «Мировое Правительство», - которого нет и быть не может. или есть термин «Закулиса».
Потому что далеко не все эти люди находятся «за кулисой», вот так - мировые над-национальные группы мирового согласования и управления. потому что [эта сфера деятельности] прежде всего [есть] согласование, а затем уже управление.
Вот и сегодня мы поговорим о нынешнем переломном моменте
Оригинал с ущербным звуком youtu.be/tyCZtbS0SGE
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