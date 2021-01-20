Photos (BCA) de la scène de crime du 1051 Ramsdell Drive • 14 Buanderie sous-sol

Ces photos ont été fournies par le BCA (Bureau of criminal apprehension) ; elles concernent la scène de crime du 1051 Ramsdell Drive – Appel Valey – Mineapolis (États-Unis)These photos were provided by the BCA (Bureau of criminal apprehension); they concern the crime scene of 1051 Ramsdell Drive - Appel Valley - Mineapolis (United States)Rappel des faits : au mois de janvier 2015, les corps de trois victimes étaient découverts au 1051 Ramsdell Drive, à Appel Valley. Il s’agissait des corps de Komel Crowley, Raniya Crowley et David Crowley. L’enquête policière a établi qu’il s’agissait de deux meurtres suivi d’un suicide. À une date indéterminée de la fin de l’année 2014, David Crowley a tué sa femme et sa petite fille, puis s’est donné la mort.Source de la vidéo (playlist) :Mon blogue :margueriterothe.comGAB :CloutHub :Mes chaînes vidéo :