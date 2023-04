18-year-old national champion weight lifter killed by vax induced myocarditis

Laura Delava offers herself four national records

In addition to winning the title of Belgian champion, the Hutoise pushed her limits despite a tibia injury.

Arriving in Lebbeke on Saturday, Laura Delava was the favorite of the Belgian championships in the category of less than 69 kg in the subjuniors. A category in which she played for the last time since she will move to juniors on January 1st.

Guillaume Maréchal updated his cover photo.

April 24 at 1:31 PM

24/11/2004 - 24/04/2023

Repose toi bien ma chérie ❤️‍🩹

Laura Delava est décédée brutalement à 18 ans: “C'est arrivé si vite”

Laura Delava, championne de Belgique de powerlifting, est décédée brutalement ce lundi à seulement 18 ans. La jeune femme a été emportée par une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. “C'est arrivé si vite”, a réagi son papa auprès de HLN.

Originaire de Huy, Laura Delava pratiquait le culturisme depuis plusieurs années et était active en powerlifting depuis l’été 2022. Une discipline qui l’a vue devenir championne de Belgique des subjuniors en moins de 69 kilos en septembre dernier. Elle avait battu pas moins de quatre records nationaux.

“Nous avons fait tout ce que nous avons pu”

C'est peu dire qu’un avenir radieux l'attendait en tant que powerlifteuse. Laura Delava était passée chez les juniors en début d'année. Mais la jeune femme, qui étudiait le coaching sportif à Liège, est décédée brutalement lundi après-midi. La cause officielle du décès est une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque.

Laura est décédée exactement sept mois après être devenue championne de Belgique. “C’est arrivé si vite”, a déclaré son père Fabien Delava à HLN. “Nous avons fait tout ce que nous avons pu... Elle n’avait que 18 ans et était si forte.” Laura était fille unique.

Une amie de Laura lui a rendu hommage dans un message émouvant sur Instagram.

“Ce lundi 24/04/2023 l’espoir s’est éteint sur le coup de 13h lorsque le médecin est venu nous annoncer l’état irrécupérable de Laura. Je vous annonce donc avec le cœur déchiré le décès de notre rayon de soleil national Laura Delava. Les proches reconnaîtront sa bonne humeur, sa ténacité, sa volonté et un sacré caractère bien trempé (...) Je sais que Laura aurait voulu vous laisser à tous un superbe souvenir. Elle a eu l’occasion de changer ma vie sous beaucoup d’aspects et je l’en remercie. Je pense que maintenant qu’elle peut se reposer un peu. On t’aime tous ma Laura.”

