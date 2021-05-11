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ΑΛΚΥΟΝ ΠΛΕΙΑΔΕΣ109: ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΤΙΑ, ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟ, MEN IN BLACK, ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΠΑΦΕΣ ΦΩΤΕΙΝΑ
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229 views • May 11, 2021
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εκείνα τα έγγραφα που μιλούν για την πραγματική προέλευση της φυλής μας και για τις εξωγήινες δυνάμεις που επηρέασαν την ανάπτυξή μας, κατασχέθηκαν από την παγκόσμια αρχή και τις μυστικές της κοινωνίες για πολλά χρόνια. Και η πραγματικότητα είναι ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη απάτες, παραλείψεις και λάθη.
Έτσι, η εξουσία που μας κυβερνά επιδίωξε να μας αποκρύψει την αλήθεια της συνωμοσίας της, προκειμένου να ελέγξει και να εξαλείψει την ανθρώπινη φυλή, και έτσι έχουν κάνει αμέτρητες εισβολές, επιθέσεις, ένοπλες συγκρούσεις, προβοκατόρικες επιθέσεις για να μας κυριαρχήσουν και να μας υποδουλώσουν , ενώ μέσω της σκοτεινής ψυχολογίας τους, του δογματισμού και της χειραγώγησης, κάνοντας τους ανθρώπους ανασφαλείς, φοβισμένους και καταθλιπτικούς, μέχρι σήμερα.
Έτσι, υπήρξαν συνωμοσίες, προβοκατόρικες δολοφονίες, όπως αυτές που προκάλεσαν τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιθέσεις όπως οι Δίδυμοι Πύργοι και πολλές άλλες πράξεις κατά της ανθρωπότητας για τη δημιουργία της Νέας Παγκόσμιας Τάξης ...
Και τι να πούμε για το σχέδιο Μπλε Βιβλίο, ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά των ΗΠΑ σχετικά με τις θεάσεις των ΑΤΙΑ και την επίσημη δυσφημιστική τους προπαγάνδα, ή για τους μυστηριώδεις Άντρες με τα Μαύρα, προκειμένου να εξουδετερώσουν, να τρομάξουν και να αποσιωπήσουν όλα όσα σχετίζονται με αυτό το θέμα ΑΤΙΑ; Και όλα αυτά παρά τον τεράστιο αριθμό των ειλικρινών ανθρώπων, των πολιτικών ηγετών, των θρησκευτικών, των επιστημόνων που έρχονται σε επαφή με εξωγήινους, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί σε όλη την ιστορία ... Γιατί όλα έχουν κρυφτεί ή δυσφημιστεί; Ποιος είναι ο στόχος τους, τι υπάρχει πίσω από αυτό;
Ωστόσο, το μόνο πράγμα που μεταδίδεται για τα εξωγήινα όντα, είναι οι μικροί και ρομποτικοί εξωγήινοι που είναι υπεύθυνοι για την απαγωγή πολλών ανθρώπων παρά τη θέλησή τους. Γιατί δεν υπαινίσσονται τα πλειάδια φωτεινά όντα και άλλους εξελιγμένους κόσμους με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ανθρώπινα όντα, που επιδιώκουν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα και περισσότερο σε αυτήν την εποχή όπου οι σκοτεινές δυνάμεις δημιουργοί της νέας πλανδημίας που μας επηρεάζει, επιβάλλονται στην Γη;
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Σας ευχαριστούμε !
Έτσι, η εξουσία που μας κυβερνά επιδίωξε να μας αποκρύψει την αλήθεια της συνωμοσίας της, προκειμένου να ελέγξει και να εξαλείψει την ανθρώπινη φυλή, και έτσι έχουν κάνει αμέτρητες εισβολές, επιθέσεις, ένοπλες συγκρούσεις, προβοκατόρικες επιθέσεις για να μας κυριαρχήσουν και να μας υποδουλώσουν , ενώ μέσω της σκοτεινής ψυχολογίας τους, του δογματισμού και της χειραγώγησης, κάνοντας τους ανθρώπους ανασφαλείς, φοβισμένους και καταθλιπτικούς, μέχρι σήμερα.
Έτσι, υπήρξαν συνωμοσίες, προβοκατόρικες δολοφονίες, όπως αυτές που προκάλεσαν τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιθέσεις όπως οι Δίδυμοι Πύργοι και πολλές άλλες πράξεις κατά της ανθρωπότητας για τη δημιουργία της Νέας Παγκόσμιας Τάξης ...
Και τι να πούμε για το σχέδιο Μπλε Βιβλίο, ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά των ΗΠΑ σχετικά με τις θεάσεις των ΑΤΙΑ και την επίσημη δυσφημιστική τους προπαγάνδα, ή για τους μυστηριώδεις Άντρες με τα Μαύρα, προκειμένου να εξουδετερώσουν, να τρομάξουν και να αποσιωπήσουν όλα όσα σχετίζονται με αυτό το θέμα ΑΤΙΑ; Και όλα αυτά παρά τον τεράστιο αριθμό των ειλικρινών ανθρώπων, των πολιτικών ηγετών, των θρησκευτικών, των επιστημόνων που έρχονται σε επαφή με εξωγήινους, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί σε όλη την ιστορία ... Γιατί όλα έχουν κρυφτεί ή δυσφημιστεί; Ποιος είναι ο στόχος τους, τι υπάρχει πίσω από αυτό;
Ωστόσο, το μόνο πράγμα που μεταδίδεται για τα εξωγήινα όντα, είναι οι μικροί και ρομποτικοί εξωγήινοι που είναι υπεύθυνοι για την απαγωγή πολλών ανθρώπων παρά τη θέλησή τους. Γιατί δεν υπαινίσσονται τα πλειάδια φωτεινά όντα και άλλους εξελιγμένους κόσμους με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ανθρώπινα όντα, που επιδιώκουν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα και περισσότερο σε αυτήν την εποχή όπου οι σκοτεινές δυνάμεις δημιουργοί της νέας πλανδημίας που μας επηρεάζει, επιβάλλονται στην Γη;
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(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)
Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.12
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
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