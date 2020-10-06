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Ο σοδομισμός σε στέλνει στην αγκαλιά του…Αλλάχ....💥 ΕΠΙΚΗ παραίνεση από ιμάμη..
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91 views • October 06, 2020
Όλα λοιπόν επιτρέπονται στο Ισλάμ! Ακόμη και οι πιο αρρωστημένες πράξεις!
Αρκεί πάντα να έχουν…θεολογική ορθότητα και να…υπηρετούν το θέλημα του Αλλάχ!
Σας φαίνονται ήδη απίστευτα αυτά που μόλις διαβάσατε;
Ακούστε τότε προσεχτικά τα όσα απίστευτα ξεστομίζει σε βίντεο του 2012 ο παρακάτω Σιίτης κληρικός εν ονόματι Αμπντάλλαχ Αλ Κχιλάφ, παροτρύνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον επίδοξο…τζιχαντιστή πως είναι απολύτως αποδεκτό να σοδομίζεται για χάρη του Αλλάχ!!!!
«Έχει βγει ένας νέος τρόπος με τον οποίο καταλήγεις ως μάρτυρας. Τοποθετείς εκρηκτικές κάψουλες μέσα στον πρωκτό σου. Για να είναι όμως αυτό αποτελεσματικό πρέπει ο πρωκτός σου να είναι πιο ευρύς.Και για να γίνει αυτό πρέπει να ανεχτείς για κάποιο διάστημα να σε σοδομήσουν. Είναι αυτό επιτρεπτό σύμφωνα με την τζιχάντ;»
Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, ο ιμάμης ξεκαθαρίζει το εξής:
«Ο σοδομισμός απαγορεύεται στο Ισλάμ. Ωστόσο, η τζιχάντ είναι πιο σημαντική. Είναι το αποκορύφωμα του Ισλάμ. Αν ο σοδομισμός είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσεις στον κολοφώνα (στο πιο ψηλό σημείο) του Ισλάμ, τότε δεν υπάρχει τίποτε κακό σε αυτό!!!!»
Αρκεί πάντα να έχουν…θεολογική ορθότητα και να…υπηρετούν το θέλημα του Αλλάχ!
Σας φαίνονται ήδη απίστευτα αυτά που μόλις διαβάσατε;
Ακούστε τότε προσεχτικά τα όσα απίστευτα ξεστομίζει σε βίντεο του 2012 ο παρακάτω Σιίτης κληρικός εν ονόματι Αμπντάλλαχ Αλ Κχιλάφ, παροτρύνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον επίδοξο…τζιχαντιστή πως είναι απολύτως αποδεκτό να σοδομίζεται για χάρη του Αλλάχ!!!!
«Έχει βγει ένας νέος τρόπος με τον οποίο καταλήγεις ως μάρτυρας. Τοποθετείς εκρηκτικές κάψουλες μέσα στον πρωκτό σου. Για να είναι όμως αυτό αποτελεσματικό πρέπει ο πρωκτός σου να είναι πιο ευρύς.Και για να γίνει αυτό πρέπει να ανεχτείς για κάποιο διάστημα να σε σοδομήσουν. Είναι αυτό επιτρεπτό σύμφωνα με την τζιχάντ;»
Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, ο ιμάμης ξεκαθαρίζει το εξής:
«Ο σοδομισμός απαγορεύεται στο Ισλάμ. Ωστόσο, η τζιχάντ είναι πιο σημαντική. Είναι το αποκορύφωμα του Ισλάμ. Αν ο σοδομισμός είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσεις στον κολοφώνα (στο πιο ψηλό σημείο) του Ισλάμ, τότε δεν υπάρχει τίποτε κακό σε αυτό!!!!»
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