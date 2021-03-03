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Ley Numerológica Dimensional Benford
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1 view • March 03, 2021
Video originalmente subido 8 Oct, 2020.
Estamos descubriendo que los números son regidos por dinámicas cuánticas relacionadas con nuestra realidad. La ley Benford es un ejemplo perfecto de estas estrategias ocultas detrás del sistema financiero, las matemáticas y todas las dinámicas que usan números en nuestra civilización.
Estamos descubriendo que los números son regidos por dinámicas cuánticas relacionadas con nuestra realidad. La ley Benford es un ejemplo perfecto de estas estrategias ocultas detrás del sistema financiero, las matemáticas y todas las dinámicas que usan números en nuestra civilización.
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