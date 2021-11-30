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De Gevaren van MSG - Deel 1 'Het Verborgen Gevaar in ons Voedsel' (Smaakversterkers E621)
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11 views • November 30, 2021
De smaakversterker MSG (monosodiumglutamaat, E621) wordt gebruikt in duizenden hartige voedingsprodukten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. Daarnaast zit MSG verborgen achter vele schuilnamen zoals gehydroliseerde proteïne, aroma en gist extract. MSG verbetert de smaak, maar het is NIET veilig!
http://artikeltjes.com/lifestyle/smaakverstekers-msg-in-voedsel http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/* http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html
De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://tijdschriftcul.nl/het-gevaarlijkste-e-nummer-aller-tijden
http://gezondheidenvoeding.nl/voeding/e-nummers/e621-mononatriumglutamaat-msg-vermijden-gevaar-voor-je-gezondheid
https://optimalegezondheid.com/e621-msg-vermijden
Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren.
MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.
http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html
Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html
Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen.
Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!
http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden
https://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid
Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.
http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252 http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok
Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
Toevoegingen die ALTIJD MSG bevatten: gehydroliseerd plantaardig eiwit, gehydrogeneerde plantaardige olie, extract van plantaardige eiwit, calcium caseinaat, gistextract, sodium caseinaat. http://truthinlabeling.org/names.html
Toevoegingen die MEESTAL MSG bevatten: bouillon, vlees of kip flavouring, seasoning, mout extract, mout flavouring, maltodextrine, natural flavouring, spices.
Toevoegingen die SOMS MSG bevatten: carrageen, soja proteine concentraat, soja proteine isolaat, geconcentreerde wei, enzymen.
De E-nummers van schadelijke smaakversterkers:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol E637 Ethylmaltol
Radar reportage over schadelijke E-nummers:
https://youtube.com/watch?v=j5ZpWYOEpwg
Meer informatie over MSG:
http://fonteine.com/e621.html
http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html
http://msgmyth.com
http://saynotomsg.com
http://truthinlabeling.org
http://msgtruth.org
http://feingold.org/Research/msg.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869 https://enummers-app.nl http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:
http://healingdaily.com/beliefs.htm
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?
De oplossing is heel simpel.
Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).
Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Gebruik niet langer fluoride tandpasta.
Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.
Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond, dit zal uw leven veranderen!
U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen!
http://artikeltjes.com/lifestyle/smaakverstekers-msg-in-voedsel http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/* http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html
De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://tijdschriftcul.nl/het-gevaarlijkste-e-nummer-aller-tijden
http://gezondheidenvoeding.nl/voeding/e-nummers/e621-mononatriumglutamaat-msg-vermijden-gevaar-voor-je-gezondheid
https://optimalegezondheid.com/e621-msg-vermijden
Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren.
MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.
http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html
Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html
Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen.
Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!
http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden
https://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid
Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.
http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252 http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok
Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
Toevoegingen die ALTIJD MSG bevatten: gehydroliseerd plantaardig eiwit, gehydrogeneerde plantaardige olie, extract van plantaardige eiwit, calcium caseinaat, gistextract, sodium caseinaat. http://truthinlabeling.org/names.html
Toevoegingen die MEESTAL MSG bevatten: bouillon, vlees of kip flavouring, seasoning, mout extract, mout flavouring, maltodextrine, natural flavouring, spices.
Toevoegingen die SOMS MSG bevatten: carrageen, soja proteine concentraat, soja proteine isolaat, geconcentreerde wei, enzymen.
De E-nummers van schadelijke smaakversterkers:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol E637 Ethylmaltol
Radar reportage over schadelijke E-nummers:
https://youtube.com/watch?v=j5ZpWYOEpwg
Meer informatie over MSG:
http://fonteine.com/e621.html
http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html
http://msgmyth.com
http://saynotomsg.com
http://truthinlabeling.org
http://msgtruth.org
http://feingold.org/Research/msg.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869 https://enummers-app.nl http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:
http://healingdaily.com/beliefs.htm
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?
De oplossing is heel simpel.
Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).
Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Gebruik niet langer fluoride tandpasta.
Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.
Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond, dit zal uw leven veranderen!
U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen!
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