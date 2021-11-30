De Gevaren van MSG - Deel 1 'Het Verborgen Gevaar in ons Voedsel' (Smaakversterkers E621)

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11 views • November 30, 2021



http://artikeltjes.com/lifestyle/smaakverstekers-msg-in-voedsel http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/* http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html



De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc.

http://gezondheidenvoeding.nl/voeding/e-nummers/e621-mononatriumglutamaat-msg-vermijden-gevaar-voor-je-gezondheid

https://optimalegezondheid.com/e621-msg-vermijden



Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren.



MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.

http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html



Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis.



Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen.



Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...



"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."

Hosea 4:6 (NBG51)



Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!

http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden

https://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid



Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.

http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252 http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok



Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00).



Toevoegingen die ALTIJD MSG bevatten: gehydroliseerd plantaardig eiwit, gehydrogeneerde plantaardige olie, extract van plantaardige eiwit, calcium caseinaat, gistextract, sodium caseinaat.



Toevoegingen die MEESTAL MSG bevatten: bouillon, vlees of kip flavouring, seasoning, mout extract, mout flavouring, maltodextrine, natural flavouring, spices.



Toevoegingen die SOMS MSG bevatten: carrageen, soja proteine concentraat, soja proteine isolaat, geconcentreerde wei, enzymen.



De E-nummers van schadelijke smaakversterkers:

E620 L-glutaminezuur

E621 Monosodiumglutamaat

E622 Kaliumglutamaat

E623 Calciumglutamaat

E624 Ammoniumglutamaat

E625 Magnesiumglutamaat

E626 Guanylzuur

E627 Natriumguanylaat

E628 Kaliumguanylaat

E629 Calciumguanylaat

E630 Inosinezuur

E631 Natriuminosinaat

E632 Kaliuminosinaat

E633 Calciuminosinaat

E634 Calcium 5'-ribonucleotide

E635 Natrium-5'-ribonucleotide

E636 Maltol E637 Ethylmaltol



Radar reportage over schadelijke E-nummers:

https://youtube.com/watch?v=j5ZpWYOEpwg



Meer informatie over MSG:

http://fonteine.com/e621.html

http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html

http://msgmyth.com

http://saynotomsg.com

http://truthinlabeling.org

http://msgtruth.org

http://feingold.org/Research/msg.html

http://science.naturalnews.com



Informatie over schadelijke E-nummers:

http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869 https://enummers-app.nl http://foodreactions.org/allergy/additives.html

http://feingold.org/pg-overview.html



Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:

http://healingdaily.com/beliefs.htm



Fraude in de medische wereld:

http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html



Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?

De oplossing is heel simpel.



Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).



Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.

Gebruik niet langer fluoride tandpasta.



Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.



Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond, dit zal uw leven veranderen!

U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen! De smaakversterker MSG (monosodiumglutamaat, E621) wordt gebruikt in duizenden hartige voedingsprodukten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. Daarnaast zit MSG verborgen achter vele schuilnamen zoals gehydroliseerde proteïne, aroma en gist extract. MSG verbetert de smaak, maar het is NIET veilig!De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://tijdschriftcul.nl/het-gevaarlijkste-e-nummer-aller-tijden Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren.MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen.Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie..."Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."Hosea 4:6 (NBG51)Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A Toevoegingen die ALTIJD MSG bevatten: gehydroliseerd plantaardig eiwit, gehydrogeneerde plantaardige olie, extract van plantaardige eiwit, calcium caseinaat, gistextract, sodium caseinaat. http://truthinlabeling.org/names.html Toevoegingen die MEESTAL MSG bevatten: bouillon, vlees of kip flavouring, seasoning, mout extract, mout flavouring, maltodextrine, natural flavouring, spices.Toevoegingen die SOMS MSG bevatten: carrageen, soja proteine concentraat, soja proteine isolaat, geconcentreerde wei, enzymen.De E-nummers van schadelijke smaakversterkers:E620 L-glutaminezuurE621 MonosodiumglutamaatE622 KaliumglutamaatE623 CalciumglutamaatE624 AmmoniumglutamaatE625 MagnesiumglutamaatE626 GuanylzuurE627 NatriumguanylaatE628 KaliumguanylaatE629 CalciumguanylaatE630 InosinezuurE631 NatriuminosinaatE632 KaliuminosinaatE633 CalciuminosinaatE634 Calcium 5'-ribonucleotideE635 Natrium-5'-ribonucleotideE636 Maltol E637 EthylmaltolRadar reportage over schadelijke E-nummers:Meer informatie over MSG:Informatie over schadelijke E-nummers:Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:Fraude in de medische wereld:Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?De oplossing is heel simpel.Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.Gebruik niet langer fluoride tandpasta.Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond, dit zal uw leven veranderen!U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen! Keywords msgdutchkankerobesitas

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