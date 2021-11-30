BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

De Gevaren van MSG - Deel 1 'Het Verborgen Gevaar in ons Voedsel' (Smaakversterkers E621)
HealthRanger7
HealthRanger7
8 followers
Follow
0
Share
Report
11 views • November 30, 2021
De smaakversterker MSG (monosodiumglutamaat, E621) wordt gebruikt in duizenden hartige voedingsprodukten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. Daarnaast zit MSG verborgen achter vele schuilnamen zoals gehydroliseerde proteïne, aroma en gist extract. MSG verbetert de smaak, maar het is NIET veilig!
http://artikeltjes.com/lifestyle/smaakverstekers-msg-in-voedsel http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/* http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html

De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://tijdschriftcul.nl/het-gevaarlijkste-e-nummer-aller-tijden
http://gezondheidenvoeding.nl/voeding/e-nummers/e621-mononatriumglutamaat-msg-vermijden-gevaar-voor-je-gezondheid
https://optimalegezondheid.com/e621-msg-vermijden

Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren.

MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.
http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html

Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html

Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen.

Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...

"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)

Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!
http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden
https://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid

Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.
http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252 http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok

Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A

Toevoegingen die ALTIJD MSG bevatten: gehydroliseerd plantaardig eiwit, gehydrogeneerde plantaardige olie, extract van plantaardige eiwit, calcium caseinaat, gistextract, sodium caseinaat. http://truthinlabeling.org/names.html

Toevoegingen die MEESTAL MSG bevatten: bouillon, vlees of kip flavouring, seasoning, mout extract, mout flavouring, maltodextrine, natural flavouring, spices.

Toevoegingen die SOMS MSG bevatten: carrageen, soja proteine concentraat, soja proteine isolaat, geconcentreerde wei, enzymen.

De E-nummers van schadelijke smaakversterkers:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol E637 Ethylmaltol

Radar reportage over schadelijke E-nummers:
https://youtube.com/watch?v=j5ZpWYOEpwg

Meer informatie over MSG:
http://fonteine.com/e621.html
http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html
http://msgmyth.com
http://saynotomsg.com
http://truthinlabeling.org
http://msgtruth.org
http://feingold.org/Research/msg.html
http://science.naturalnews.com

Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869 https://enummers-app.nl http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html

Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:
http://healingdaily.com/beliefs.htm

Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html

Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?
De oplossing is heel simpel.

Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).

Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Gebruik niet langer fluoride tandpasta.

Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.

Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond, dit zal uw leven veranderen!
U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen!
Keywords
msgdutchkankerobesitas
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
CONFIRMED: Daily steps lower risk of kidney stones according to Stanford Fitbit study

CONFIRMED: Daily steps lower risk of kidney stones according to Stanford Fitbit study

Willow Tohi
Glutathione Levels Decline With Age, But Protein and Nutrients May Help

Glutathione Levels Decline With Age, But Protein and Nutrients May Help

Coco Somers
Cardiovascular Exercise: Health Benefits, Guidelines and Safety

Cardiovascular Exercise: Health Benefits, Guidelines and Safety

Petra Stone
Low Vitamin D Linked to More Pain, Opioid Use After Breast Cancer Surgery, Study Finds

Low Vitamin D Linked to More Pain, Opioid Use After Breast Cancer Surgery, Study Finds

Morgan S. Verity
Testimony in Federal Defamation Lawsuit Raises Questions About Legality of Military COVID-19 Vaccine Mandate

Testimony in Federal Defamation Lawsuit Raises Questions About Legality of Military COVID-19 Vaccine Mandate

Garrison Vance
CDC Reinstates COVID-19 Vaccine Recommendations Amid Pending Lawsuit

CDC Reinstates COVID-19 Vaccine Recommendations Amid Pending Lawsuit

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy