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Zelfzorg in merkwaardige tijden
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3 views • July 24, 2020
Rob Elens, 28 mei 2020
Wekelijks vragenuurtje met huisarts Rob Elens over zelfzorg in merkwaardige tijden
TEKEN DE PETITIE!
https://www.petities.com/a/266938
1. Artikel Lancet
http://www.francesoir.fr/societe-sante/la-science-de-la-pandemie-science-collaborative-acte-2
-hoe kan men die hoeveelheid gegeven hydroxychloroquine (1,2 g)?
-selectie was niet willekeurig
-patiënten hebben hydroxychloroquine gekregen terwijl ze dit vanwege hun hartaandoeningen nooit hadden mogen krijgen. Het is minimaal een medische fout om een dergelijk medicijn te geven aan patiënten die lijden aan een hartaandoening.
-we dachten dat dit patiënten waren die net waren gediagnosticeerd toen ze 2 dagen na het ziekenhuisbezoek werden behandeld; Het moet bijna 10 dagen geleden zijn dat ze de Covid hadden.
Met in plus de kwestie van een overdosis chloroquine, met een daggemiddelde van 765 mg en aanzienlijke variaties in de gezamenlijke interventie tussen groepen.
Bron: Tweet Zelenko
"Before or after the citacym storm? Nothing will help if they are very far along in CS! You know that! The dose over 400 to 800 mg a day will give anyone heart arrhythmia. Do a study on early treatment! Treatment at first sign of shortness of breath! Don't mislead the public! SMH"
2. Quercetine is (bijna) niet meer te koop kan EGCg of Clioquinol werken?
Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25050823/
3. Ouder maar gezond? Wat zijn de juiste doseringen?
a. Hoeveel milligram per dag of per week kan voor gezonde 70-jarigen vegetariërs als profylaxe tegen besmetting in deze coronatijd het beste als voedingssupplement worden ingenomen:quercetine
Vitamine CVitamine D (D3?)SeleniumZinkFoliumzuurB6Evt. andereHoe lang te gebruiken als profylaxe nu corona heerst? (na 1 maand zink afbouwen? EVMS)Hoe lang te gebruiken als profylaxe tegen de 2e golf? Adviseert u de profylaxe elk jaar in de winter te gebruiken?We moeten dat toch niet altijd het hele jaar door gaan gebruiken? (afhankelijk vd gemeten tekorten)
b. Hoeveel milligram per dag of per week kan voor een grieperige (evt. corona) 70-jarigen vegetariërs als kuur als voedingssupplement worden ingenomen (zolang er geen HCQ mag worden gebruikt):Quercetine
Vitamine CVitamine DSeleniumZinkFoliumzuurB6Evt. andereHoe lang te gebruiken? Max 7 dagen (zie website)
c. Is er een gevaar voor overdosering van één of meerdere van deze supplementen. Wat zijn de maximale hoeveelheden?
d. Is het sowieso nodig dat gezonde 70-jarigen vegetariërs supplementen slikken in zowel corona als niet coronatijden? 4) Goedemiddag, ik ben sinds 3 dagen begonnen met het innemen van de supplementen voor "Aanvullen"; hoe lang is het ongeveer nodig dit te blijven doen om de tekorten weer aangevuld te krijgen?
4. Vermoedelijk tekort? (leeftijd, chronische ziekte, slordige leefstijl)
5. U kunt supplementen permanent blijven slikken
6. Waarom is zinkoxide niet geschikt?
7. Waarom zinkorotaat en geen zinkpikolinaat?
8. Wat ik heb begrepen mag de arts geen kinine verstrekken. Nu zijn er wel supplementen die dat in zich hebben. Ik slik preventief immuno C7 waar kinine astrgalus zink vitamine c in zit. Dat is dan toch raar als je dat niet als arts mag voorschrijven maar je kan het gewoon in een natuurvoedingswinkel kopen.
10. Kan ik zonder recept HCQ bestellen en waar, of kan ik een recept krijgen?Nee het is ivm uw veiligheid van belang dat een arts bepaald of u geen contra indicaties heeft.
11. Astaxanthine beschermt iedere lichaamscel niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant. Is dit supplement bruikbaar als preventie tegen Covid-19?
12. Wat is de dosering voor kinderen van de diverse supplementen? (zie 4. In principe niet nodig voor kinderen tenzij er een vermoeden is en bloedprikken dit uitwijst)
13. Reserveratol als alternatief voor Quercetine?
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpcell.00139.2009
https://www.researchgate.net/publication/26317958_Effect_of_resveratrol_and_zinc_on_intracellular_zinc_status_in_normal_human_prostate_epithelial_cells
14. Rutine als alternatief voor Quercetine?
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/135843-rutine-een-gezonde-flavonoide.html
15. Als Quercetine helpt, waarom dan een prik?
https://www.researchgate.net/publication/285561359_Quercetin_A_Promising_Treatment_for_the_Common_Cold
16. Mag ik mijn huisarts vragen cq. eisen om behandeling met HCQ?
17. Moet ik alle supplementen bij het ontbijt nemen of meer verspreid over de dag? Of maakt het niet uit wanneer het geslikt wordt?
18. Veel van de geadviseerde supplementen, zoals Zink, vit. C, zijn ook verkrijgbaar als multivitamine. Is het toegestaan om alle geadviseerde supplementen als één multivitamine te slikken of is dan de werking niet meer voldoende
19. Wat is de beste vorm van vit. C. aangezien er verschillende vormen van zijn, waarvan enkele wellicht niet echt werkzaam zijn. Speurwerk maakt die zoektocht er niet gemakkelijker op.
Wekelijks vragenuurtje met huisarts Rob Elens over zelfzorg in merkwaardige tijden
TEKEN DE PETITIE!
https://www.petities.com/a/266938
1. Artikel Lancet
http://www.francesoir.fr/societe-sante/la-science-de-la-pandemie-science-collaborative-acte-2
-hoe kan men die hoeveelheid gegeven hydroxychloroquine (1,2 g)?
-selectie was niet willekeurig
-patiënten hebben hydroxychloroquine gekregen terwijl ze dit vanwege hun hartaandoeningen nooit hadden mogen krijgen. Het is minimaal een medische fout om een dergelijk medicijn te geven aan patiënten die lijden aan een hartaandoening.
-we dachten dat dit patiënten waren die net waren gediagnosticeerd toen ze 2 dagen na het ziekenhuisbezoek werden behandeld; Het moet bijna 10 dagen geleden zijn dat ze de Covid hadden.
Met in plus de kwestie van een overdosis chloroquine, met een daggemiddelde van 765 mg en aanzienlijke variaties in de gezamenlijke interventie tussen groepen.
Bron: Tweet Zelenko
"Before or after the citacym storm? Nothing will help if they are very far along in CS! You know that! The dose over 400 to 800 mg a day will give anyone heart arrhythmia. Do a study on early treatment! Treatment at first sign of shortness of breath! Don't mislead the public! SMH"
2. Quercetine is (bijna) niet meer te koop kan EGCg of Clioquinol werken?
Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25050823/
3. Ouder maar gezond? Wat zijn de juiste doseringen?
a. Hoeveel milligram per dag of per week kan voor gezonde 70-jarigen vegetariërs als profylaxe tegen besmetting in deze coronatijd het beste als voedingssupplement worden ingenomen:quercetine
Vitamine CVitamine D (D3?)SeleniumZinkFoliumzuurB6Evt. andereHoe lang te gebruiken als profylaxe nu corona heerst? (na 1 maand zink afbouwen? EVMS)Hoe lang te gebruiken als profylaxe tegen de 2e golf? Adviseert u de profylaxe elk jaar in de winter te gebruiken?We moeten dat toch niet altijd het hele jaar door gaan gebruiken? (afhankelijk vd gemeten tekorten)
b. Hoeveel milligram per dag of per week kan voor een grieperige (evt. corona) 70-jarigen vegetariërs als kuur als voedingssupplement worden ingenomen (zolang er geen HCQ mag worden gebruikt):Quercetine
Vitamine CVitamine DSeleniumZinkFoliumzuurB6Evt. andereHoe lang te gebruiken? Max 7 dagen (zie website)
c. Is er een gevaar voor overdosering van één of meerdere van deze supplementen. Wat zijn de maximale hoeveelheden?
d. Is het sowieso nodig dat gezonde 70-jarigen vegetariërs supplementen slikken in zowel corona als niet coronatijden? 4) Goedemiddag, ik ben sinds 3 dagen begonnen met het innemen van de supplementen voor "Aanvullen"; hoe lang is het ongeveer nodig dit te blijven doen om de tekorten weer aangevuld te krijgen?
4. Vermoedelijk tekort? (leeftijd, chronische ziekte, slordige leefstijl)
5. U kunt supplementen permanent blijven slikken
6. Waarom is zinkoxide niet geschikt?
7. Waarom zinkorotaat en geen zinkpikolinaat?
8. Wat ik heb begrepen mag de arts geen kinine verstrekken. Nu zijn er wel supplementen die dat in zich hebben. Ik slik preventief immuno C7 waar kinine astrgalus zink vitamine c in zit. Dat is dan toch raar als je dat niet als arts mag voorschrijven maar je kan het gewoon in een natuurvoedingswinkel kopen.
10. Kan ik zonder recept HCQ bestellen en waar, of kan ik een recept krijgen?Nee het is ivm uw veiligheid van belang dat een arts bepaald of u geen contra indicaties heeft.
11. Astaxanthine beschermt iedere lichaamscel niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant. Is dit supplement bruikbaar als preventie tegen Covid-19?
12. Wat is de dosering voor kinderen van de diverse supplementen? (zie 4. In principe niet nodig voor kinderen tenzij er een vermoeden is en bloedprikken dit uitwijst)
13. Reserveratol als alternatief voor Quercetine?
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpcell.00139.2009
https://www.researchgate.net/publication/26317958_Effect_of_resveratrol_and_zinc_on_intracellular_zinc_status_in_normal_human_prostate_epithelial_cells
14. Rutine als alternatief voor Quercetine?
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/135843-rutine-een-gezonde-flavonoide.html
15. Als Quercetine helpt, waarom dan een prik?
https://www.researchgate.net/publication/285561359_Quercetin_A_Promising_Treatment_for_the_Common_Cold
16. Mag ik mijn huisarts vragen cq. eisen om behandeling met HCQ?
17. Moet ik alle supplementen bij het ontbijt nemen of meer verspreid over de dag? Of maakt het niet uit wanneer het geslikt wordt?
18. Veel van de geadviseerde supplementen, zoals Zink, vit. C, zijn ook verkrijgbaar als multivitamine. Is het toegestaan om alle geadviseerde supplementen als één multivitamine te slikken of is dan de werking niet meer voldoende
19. Wat is de beste vorm van vit. C. aangezien er verschillende vormen van zijn, waarvan enkele wellicht niet echt werkzaam zijn. Speurwerk maakt die zoektocht er niet gemakkelijker op.
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