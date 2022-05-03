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Comprendre la Fenêtre d'Overton
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55 views • May 03, 2022
9 décembre 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=Xou8rqBVHKM
EminenceGrise : https://www.youtube.com/channel/UCwFn4Rx7KhiXjHxNA7n0OHA
Impensable -> Radical -> Acceptable -> Raisonnable -> Populaire -> Politique publique
Description d'origine :
Merci pour votre visionnage ! Pour soutenir la chaîne, parlez-en autour de vous, car
le Savoir, ça se partage !
- Autres vidéos : https://www.youtube.com/c/EminenceGrise-K
- Instagram : https://www.instagram.com/eminence.grise.k
- Facebook : https://www.facebook.com/EminenceGrise.K
2035, en France. La durée de vie stagne a 80 ans. Ce n'est pas une statistique mais une loi promulguée afin de limiter les coûts liés aux retraites, considérée comme trop lourde.
Initialement (et de manière instinctive) jugée comme étant la plus immonde, la PIRE des propositions, elle est par la suite validé grâce à la volonté du Peuple .
Comment, par quels moyens et mécanismes sociétaux, une idée considérée comme inhumaine et immorale peut devenir une loi acceptée et imposée à (presque) tous les citoyens ?
Comprendre la Fenêtre d'Overton, c'est découvrir ses mécanismes et comment vous en prémunir à travers un exemple choquant mais nécessaire pour l'illustrer.
Une vidéo de la playlist Récits d'enquêtes et d'investigations par EminenceGrise : https://www.youtube.com/playlist?list=PLMUhT_A3EQXX1eAI41A-DoH23arJP89gQ
#EminenceGrise #overton #CLP
La Chaîne @Ami des lobbies : https://www.youtube.com/channel/UCkkY_V2YSa_oln5CXm4zDzw
La Chaîne @Université Populaire Politeia: https://www.youtube.com/watch?v=zCUIS_-6F_s&;t=0s
La chronique de Clément Viktorovitch à propos de Julie Graziani : https://www.youtube.com/watch?v=ldWRpySM1CM&;t=0s
-- LIVRES & MATÉRIEL --
Si vous souhaitez soutenir les librairies indépendantes, C'est par ici : https://www.lalibrairie.com/ (sans affiliation)
Si vous souhaitez soutenir EminenceGrise, c'est par là ⬇️
(ces liens sont affiliés et me permettent de toucher 7% de commissions sans que le prix ne change pour vous).
- Les ingénieurs du Chaos : https://amzn.to/2yIwIkz
- Propaganda : https://amzn.to/2XdFWQ5 / https://amzn.to/3aUyw88
- Psychologies des foules : https://amzn.to/3e5UeIj
- Micro : https://amzn.to/2XcHMRc /
- Casque audio : https://amzn.to/3aQOnVx
-- SOURCES -- :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_d%27Overton
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_P._Overton
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Graziani
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Viktorovitch
- https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/manipulations-de-masse-la-fenetre-157851
- https://nospensees.fr/la-fenetre-doverton/
- https://www.franceculture.fr/sociologie/des-lobbyistes-aux-populistes-la-fabrique-de-la-fenetre-doverton
- https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Negroes_(mini-s%C3%A9rie)
EminenceGrise : https://www.youtube.com/channel/UCwFn4Rx7KhiXjHxNA7n0OHA
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