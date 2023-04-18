Пасхальные куличи и фаллос Осириса. В.ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 71.Читает Автор. https://youtu.be/JRbF24HcYeI
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Что выше на духовном Пути: любовь или сострадание?
00:56 — Сказано: «…Всякий, не зрящий во Мне Истину, да падёт во Тьму!». Это потому что только во Тьме прозреют?
01:51 — На планете специально допущен «винегрет» из представителей разных сознаний?
02:31 — Вопрос о нецензурной брани. Пасхальные куличи и фаллос Осириса.
06:00 — Переход в Твой Мир Любви и Света, где человек пребывает в безопасности, совершается с помощью веры?
06:23 — Что такое «Самсара»?
06:52 — Вера и сила вмещается тогда, когда удаётся осознать Реальность, казалось бы, невозможного?
09:22 — Можно ли у Тебя просить, чтобы Ты Открывала осознание всего Своим Духом, так, как Ты это Знаешь?
10:34 — Откуда у населения взялось понятие о «единственно спасительной нашей вере», — из-за сравнения со всем демонизмом западной религиозности?
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-71
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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