적그리스도 Lucifer 루시퍼 MV, Brown Eyed Girls(브라운아이드걸스, 브아걸) Dice play(주사위 놀이), Brave New World(신세계) [CRAMV-079(+TS3.5)]

[재게시 2022. 6. 28]

설명본: https://rumble.com/v1ab1it--lucifer-mvbrown-eyed-girlsdice-playbravenewworldc079.html





2016. 8. 20.





Charlie Conspiracy2





[*2015.11.22 업로드추가, 3번째 채널 재업]





*바로듣기-주사위(0:00), 신세계(7:06) ,비영리제작, 리메이크MV임을 밝힘(제목초과로내용부기재) **Original MV Source: Katy Perry-Dark Horse, E.T.)





**Making Note& 해설: http://travelfacebook.tistory.com/3658 (에러수정후ReUp),





***기존 몇편의 적그리스도 채널을 알리는 영상을 제작했으나, 사안의 중요성에 비해 참 알려지지가 않아, 이번뮤비는 아이돌 리메이크 뮤비의 감상자체의 재미외에, 이를 알릴 기회적 활용으로,





자신을 적그리스도라고 밝힌 한 남자의 2017년 자신의 강림을 선포한 적그리스도를 주장하는 영상을 하나의 오프닝으로 리믹스 하였습니다.

실제로 적그리스도 채널은 아래처럼 버젓히 유튜브상에서 존재하며 100여편정도의 영문영상이 게시되어 있습니다. 방문자 및 식자분들은 더욱 살펴보시고, 많은 판별을 바랍니다.





**[적그리스도 2개 채널링크]**

https://www.youtube.com/user/LieKillers

https://www.youtube.com/user/1Christi...





***[기존 번역 소개 영상: 추가번역하실분 작업참조- http://travelfacebook.tistory.com/3558]***

1. https://www.youtube.com/watch?v=ytUt9... :충격! 적그리스도(Antichrist)의 강력한 예표가 나타났다. 성경의 요한계시록 시대-일루미나티와 뉴월드오더의 광고번역소개 [CRAMV(T.S.)-1]

2. https://www.youtube.com/watch?v=Z5-I0... :적그리스도의 출현예고 육성및 성명서- 666군단 니비르브(Nibirv,니비루), 태양계전체를 파괴! 신약성경을 찢고 불태우는 여자 [CRAMV(T.S.)-2B,





요약]

3. https://www.youtube.com/watch?v=fAbFH... NWO, :미국 페마캠프(FEMA Camp)와 계엄령 관련, [미] 대통령 명령 법조항들 공개 및, 짐승의 표 선전, 적그리스도채널영상번역 [CRAMV(T.S.)-





3,Pt.2]

4. https://www.youtube.com/watch?v=nrXwl... :그레이 스테이트(Gray State), 페마캠프와 기독교도 짐승의 표, 단두대 처형을 그린 영화, 감독일가족은 왜 암살당했는가? 양심뮤비(MV)[CRAMV





(T.S.)-3,Pt.1]

5. https://www.youtube.com/watch?v=GQPde... :적그리스도 Lucifer MV,Brown Eyed Girls(브라운아이드걸스)Dice play(주사위 놀이),Brave New World(신세계)[CRAMV-079(+TS3.5)]









*번역소개 영상을 소개했지만, 6주가 지나는 동안.. 3만뷰가 되도록 적그리스도 관련 어떤 판별을 제시한 의견이 없습니다.!!

하나의 가설일수 있지만, 이 채널이 만에 하나, 자신이 사탄이고 전 인류를 말살시키겠다는 주장이 사실이고,

정말 지구종말에 관한 문제들을 다루고 있는 것이라면,

모두가 침묵하고 있는 상황에선 제대로 된 정보를 더 찾기도 힘들기 때문에, 종말에 관한 어떤 대비책도 찾기가 힘듭니다.

국내에선 아직 1000명중 1명도 이 채널의 존재를 모를 것이기에,

좀 더 중요할수도 있는 정보를 알리자는 차원에서 이번 리메이크 뮤비는 방편으로 제작되었습니다.





고로 방문자분들은 적그리스도 채널을 방문해서 느낀 감상이나 진위여부나 그들의 목적등에 관한 추측등을 다룬 토론은,

종교를 떠나서 어떤 분이든 아래의 해당댓글란에서 자유로이 적극 환영&권장합니다. 방문자들의 그와같은 개인적 소견들의 취합이나 추가적인 정보의 활발한 참여 또한 음모론 연구의 시각에서 하





나의 큰 대비책을 찾는데 있어, 도움이 되겠습니다.



