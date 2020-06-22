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MASKE ÖLDÜRÜR! Beyin Cerrahından Uyarı: Zorunluluk ÇOK BÜYÜK HATA!
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12 views • June 22, 2020
● Bu karar, çok ciddi ve çok büyük bir hata!.. Ve maalesef bu hatalı kararı körükleyenler benim meslektaşlarım. Meslektaşlarım derken yanlış anlaşılmasın. Cerrahlar değil. Körükleyenler klinisyen hekimler. Halk sağlığı uzmanları, mikrobiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, dahiliye uzmanları.
● Meslektaşlarına seslenerek: Sizler de biliyorsunuz ki. Maske konusunda deneyiminiz hiç yok. Cerrahlar dışında hiç biriniz maske kullanmazsınız. Ancak, hiç bilmediğiniz, hiç tecrübeniz olmayan ve hiç kullanmadığınız bu tıbbi bir ekipman konusunda ‘yönetici sınıfını’ yanlış bilgilendiriyorsunuz.
● Sevgili meslektaşlarım. Bu yazdıklarım gerçektir. Literatürde tartışmasız kabul edilmiş gerçeklerdir. Lütfen 2018 tarihine kadar maske ile ilgili on binlerce akademik çalışmayı ve bu çalışma sonuçlarını tekrar ve tekrar okuyun.
● KOAH, Astım, Hipertansiyon, Kalp-Damar Hastalıkları, Allerjik hastalıklar, Beyin-Damar yetmezliği hastalıkları gibi kronik hastalıklar için ölümcül riskler içerdiğini de açıkladı.
● Maske çok tehlikelidir arkadaşlar. Maske takmak bu virüs’den korumaz. Tam aksine; Maske takmak virüs enfeksiyonu ve bulaştırıcılığını yükseltir. Maske takmak virüsün daha ağır hastalık yapmasına yol açar.
https://www.coronagercegi.com/post/maske-oldurur
● Meslektaşlarına seslenerek: Sizler de biliyorsunuz ki. Maske konusunda deneyiminiz hiç yok. Cerrahlar dışında hiç biriniz maske kullanmazsınız. Ancak, hiç bilmediğiniz, hiç tecrübeniz olmayan ve hiç kullanmadığınız bu tıbbi bir ekipman konusunda ‘yönetici sınıfını’ yanlış bilgilendiriyorsunuz.
● Sevgili meslektaşlarım. Bu yazdıklarım gerçektir. Literatürde tartışmasız kabul edilmiş gerçeklerdir. Lütfen 2018 tarihine kadar maske ile ilgili on binlerce akademik çalışmayı ve bu çalışma sonuçlarını tekrar ve tekrar okuyun.
● KOAH, Astım, Hipertansiyon, Kalp-Damar Hastalıkları, Allerjik hastalıklar, Beyin-Damar yetmezliği hastalıkları gibi kronik hastalıklar için ölümcül riskler içerdiğini de açıkladı.
● Maske çok tehlikelidir arkadaşlar. Maske takmak bu virüs’den korumaz. Tam aksine; Maske takmak virüs enfeksiyonu ve bulaştırıcılığını yükseltir. Maske takmak virüsün daha ağır hastalık yapmasına yol açar.
https://www.coronagercegi.com/post/maske-oldurur
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