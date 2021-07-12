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Emmanuel Macron est devenu fou !
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70 views • July 12, 2021
12 juillet 2021 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b/Emmanuel-Macron-est-devenu-fou-!:e
@waq-up2.21 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b
Trains, restaurants, cafés, cinémas… Macron met au ban des millions de Français, au mépris de nos droits fondamentaux et de l’égalité républicaine.
Naufrage en direct de notre démocratie.
Sentiment de peine et de dégoût face à un régime d’apartheid qui se met en place. Une politique inspirée des pires autocraties fait sombrer la France dans une société du contrôle : le phare du Monde, de la Liberté, des Lumières, vient de s’éteindre !
Le moment de réagir est venu : Français ne cédez pas ! Une autre politique est possible.
@waq-up2.21 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b
Trains, restaurants, cafés, cinémas… Macron met au ban des millions de Français, au mépris de nos droits fondamentaux et de l’égalité républicaine.
Naufrage en direct de notre démocratie.
Sentiment de peine et de dégoût face à un régime d’apartheid qui se met en place. Une politique inspirée des pires autocraties fait sombrer la France dans une société du contrôle : le phare du Monde, de la Liberté, des Lumières, vient de s’éteindre !
Le moment de réagir est venu : Français ne cédez pas ! Une autre politique est possible.
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