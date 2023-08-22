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8 PEOPLE DEAD DEW OR SATANISM CONCERT?
EARTH SHAKING NEWS
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279 views • August 22, 2023

I WAS SHOCKED WHEN I SAW THIS! 50,000 INSANE AMERICANS ATTENDING A RAPPER CONCERT WHEN AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN. PRICES ARE EXPLODING SO WHERE IS ALL THIS FREE MONEY COMING FROM? NO ONE WORKS IN AMERICA ANYMORE SO WHAT THE HELL IS GOING ON? AMERICA HAS LOST ITS MIND BUT THE PARTY IS NOW COMING TO AN END. THE LOCKDOWNS BEGIN AROUND 9/11 SO SAY GOODBY TO ALL THE INSANE ENTERTAINMENT. THE PURGE OF HUMANITY HAS ARRIVED. INSTEAD OF THINKING EVERYTHING IS A JOKE AND NO ONE HAS TO WORK ANYMORE. THE OCCULT ELITE ARE NOW TIGHTENING THE SCREWS ON HUMANITY. WHEN THE STOCK MARKET FLIPS (9/11?) EVERYONE WILL LOOSE CONTROL OF THEIR ASSETS AND THEIR SO CALLED FREEDOMS. I'M LOOKING FORWARD THIS THIS IMPRISONMENT. MAYBE THEN AMERICANS WILL TAKE LIFE SERIOUSLY AND BEGIN (TO LATE NOW) PREPPING FOR THEIR SURVIVAL. AS I'VE SAID SO OFTEN BEFORE. THE OCCULT ELITE WANT TO MURDER 95% OF HUMANITY. THEIR FINAL AGENDA FOR HUMANITY HAS ARRIVED. YOUR LIFE HANGS IN THE BALANCE NOW! WILL YOU MIGHT TO LIVE OR LET THE SATANIC ELITE KILL YOU IN THE COMING DAYS AND WEEKS? WAKEUP!

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