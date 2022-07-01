Το σχέδιο για μια παγκόσμια κυβέρνηση αποκαλύφθηκε σε μια ταινία του 1981 με τίτλο «Early Warning».





Δεν τράβηξε πολλή προσοχή εκείνη την εποχή, αλλά σίγουρα περιγράφει την παγκόσμια κατάσταση εδώ και τώρα - 2021. Ρίξτε μια ματιά.





Μια Χριστιανή (Ντελάνα Μάικλς) θέλει ένας δημοσιογράφος (Γκρεγκ Γουάιν) να δημοσιεύσει μια ιστορία για το ίδρυμα One World Foundation του οποίου ο μοναδικός στόχος είναι να ελέγξει τον κόσμο.





Θέλει να προειδοποιήσει τους ανθρώπους ότι αυτό που έρχεται και να εξηγήσει πώς συνδέεται με τους έσχατους καιρούς που αναφέρονται στη Βίβλο.





Ο δημοσιογράφος είναι αντίθετος σε μια τέτοια ιδέα μέχρι να δει τη γυναίκα να καταδιώκεται από το Ίδρυμα.





Καθώς αυτή η περιπέτεια ξετυλίγεται, ο άντρας της εφημερίδας αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι αυτό που λέει η γυναίκα μπορεί να είναι αλήθεια.





Αυτή η ευαγγελική, κλασική ταινία του τέλους των καιρών παρουσιάζει την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό και έχει ενδιαφέρουσα εικόνα για το τι μπορεί να έρθει τις τελευταίες ημέρες.





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