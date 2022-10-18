КОТЕНОК. ОПИСАНИЕ ВНИЗУ

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В Башкирии мальчик нашёл больного котёнка в кустах и полдня ходил по ветклиникам.
Но Вадиму все отказывали в помощи. Мама тоже не разрешила принести найдёныша домой.
Подросток не сдавался — он зашёл в очередную клинику города Октябрьска — «Кот и пёс». Заплаканного мальчика встретила ветврач Жанна, и она без раздумий взялась помочь.
Женщина прекрасно понимала чувства Вадима: специалист 26 лет спасает бездомных животных, и на её попечении сейчас находится 121 хвостатый.
Жанна пообещала вылечить котика от инфекции глаз и истощения, а также пригласила школьника навестить его через неделю.
Позже ветеринар поделилась, что котёнок быстро пошёл на поправку — осталось найти ему новый дом.