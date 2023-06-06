B.I.G. News 77. Афера века

B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
В этом выпуске обсудили:
🚀 турборак, что это и каковы причины;
🤧 как уменьшить вероятность заболеть турбораком после укола;
💉 сколько десятков лет назад началась разработка укола;
💭 воображаемую медицину в Западных странах;
🏥 мРНК-лечение от рака;
🗺 раскол мира на новые геополитические союзы;
😷 когда нагрянет новая пландемия.
Канал Бориса и Инги Гринблат в Телеграм https://t.me/borisandingagrinblat
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