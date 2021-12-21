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Da Sentire !D.ssa . Heineken Mueller
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ITALIA ALATA
& Italian Industrial and Yacht Design https://italianyachtdesign.wordpress.com/
Home page dicembre 2021
Prima di essere stato ufficialmente per 2 anni l’organizer del movimento 5 stelle a Mazara facevo il Progettista di Yacht, ho un Master in Yacht Design.
《 Italian Industrial and Yacht Design – di Andrea Salvatore Buffa
https://italianyachtdesign.wordpress.com/ 》
Poi nel ben mezzo di nuovi affari lavorativi nel settore Produzione di Yacht a Malta d’un tratto, sordo alle tensioni minacciose su Facebook e al ritorno da Malta mi ritrovocircondato da strani nuovi improvvisi frequentatori di chiese protestanti, che la prima di Mazara con davvero pochi si trova coincidenza in via Val Demone, poi, ricevo 5 TSO da un ex vicino di casa mai conosciuto di professione LGBT fatto sindaco con il contributo del pedofilo Nichi Vendola suo amante dei giorni pre elettorali. D’altronde il sindaco responsabile stranamente è stato DIRIGENTE DELLA BANCA EUROPEA ché sappiamo essere una truffa estorsiva illegale detta “signoraggio”, che ha assunto questa mansione l’ho scoperto solo in questi giorni per caso su internet. Cito, o DIO o mammona!
Al mio caso di forzosa persecuzione è bene che si facciano indagini, guarito miracolosamente come scritto in Giacomo 5, non ho nessuna cartella clinica ne le 5 ORDINANZE DEL SINDACO OMOFOBO/OMOSESSUALE seppur, dopo anni in questi giorni richieste con Posta Certificata PEC.
Non a caso siamo governati da stolti senza scrupoli, vili arrivisti accomodanti esecutori di atroci meschinità, è un attacco anti scientifico contro la GIUSTIZIA che segue la Verità; SAPPIAMO che la Fede è certezza di cose che si sperano, e beati i veri adoratori in SPIRITO e Verità.
https://italiaalata.wordpress.com/
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Gli Articoli del Blog:
https://wordpress.com/posts/italiaalata.wordpress.com
E le ateprime delle testate:
https://photos.app.goo.gl/SGSZ9Hr88ZAh4QcZ6
Un piccolo contributo è un grande aiuto
https://www.paypal.me/ItaliaAlata
1 Timoteo 5:18 infatti la Scrittura dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia»; e: «L’operaio è degno del suo salario».
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Email: [email protected]
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《 OMOSESSUALITÀ NELLE SACRE SCRITTURE, La Parola di DIO = HOMOSEXUALITY IN THE HOLY SCRIPTURES, The Word of GOD = L’HOMOSEXUALITÉ DANS LES ÉCRITURES SAINTES, La Parole de DIEU – ITALIA ALATA
Salmi 12:8; Levitico 18:22-23; Levitico 22:28; Genesi 1:27; Esodo 20:12; Romani 1:22-32; Proverbi 19:18; Proverbi 19:21-27; Isaia 3:5; Isaia 59:14-17;
https://italiaalata.wordpress.com/2021/01/28/omosessualita-nelle-sacre-scritture-la-parola-di-dio-homosexuality-in-the-holy-scriptures-the-word-of-god-lhomosexualite-dans-les-ecritures-saintes-la-parole-de-dieu 》
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Ogni cristiano dovrebbe opporsi a qualsiasi vaccino e come alla psichiatria.
Il virus passa da un ago, è il business della malattia. Vale per ogni grave malattia come il cancro. Quindi il vaccinato si fa infettare anche da cellule di BIMBI ABORTITI ed è satanismo.
《 DOTT. DE DONNO, IL SUO PLASMA IPERIMMUNE CHE GUARISCE DALLE MALATTIE – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/08/02/dott-de-donno-il-suo-plasma-iperimmune-che-guarisce-le-malattie/ 》
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《 STATISTICAMENTE È IMPOSSIBILE CHE PIÙ DI 5 AZIENDE CREANO UN VACCINO, E IN TEMPI BREVI COME È ACCADUTO È UNA ESTREMA SATANICA MENZOGNA – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/21/statisticamente-e-impossibile-che-piu-di-5-aziende-creano-un-vaccino-e-in-tempi-brevi-come-e-accaduto-e-una-estrema-satanica-menzogna/ 》
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《 STRATEGIE ANTI VACCINAZIONI: A. 1 Corinzi 6:19 Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? B. Le cure esistono e dunque non si può vaccinare – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/14/strategie-anti-vaccinazioni-a-1-corinzi-619-non-sapete-che-il-vostro-corpo-e-il-tempio-dello-spirito-santo-b-le-cure-esistono-e-dunque-non-si-puo-vaccinare/ 》
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Non sono riuscito a trovare un avvocato:
Qui di seguito un link con una denuncia ai governi che patrocinano sataniche vaccinazioni.
E la presenza di cellule di bambini abortiti ne è una sufficiente prova scientifica, morale, in antitesi di vita e amore come DIO insegna.
《 le cure esistono e ciò comporta il cessare di vaccinare e sperimentalmente | ITALIA ALATA su Patreon
https://www.patreon.com/posts/55803280 》
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& Italian Industrial and Yacht Design https://italianyachtdesign.wordpress.com/
Home page dicembre 2021
Prima di essere stato ufficialmente per 2 anni l’organizer del movimento 5 stelle a Mazara facevo il Progettista di Yacht, ho un Master in Yacht Design.
《 Italian Industrial and Yacht Design – di Andrea Salvatore Buffa
https://italianyachtdesign.wordpress.com/ 》
Poi nel ben mezzo di nuovi affari lavorativi nel settore Produzione di Yacht a Malta d’un tratto, sordo alle tensioni minacciose su Facebook e al ritorno da Malta mi ritrovocircondato da strani nuovi improvvisi frequentatori di chiese protestanti, che la prima di Mazara con davvero pochi si trova coincidenza in via Val Demone, poi, ricevo 5 TSO da un ex vicino di casa mai conosciuto di professione LGBT fatto sindaco con il contributo del pedofilo Nichi Vendola suo amante dei giorni pre elettorali. D’altronde il sindaco responsabile stranamente è stato DIRIGENTE DELLA BANCA EUROPEA ché sappiamo essere una truffa estorsiva illegale detta “signoraggio”, che ha assunto questa mansione l’ho scoperto solo in questi giorni per caso su internet. Cito, o DIO o mammona!
Al mio caso di forzosa persecuzione è bene che si facciano indagini, guarito miracolosamente come scritto in Giacomo 5, non ho nessuna cartella clinica ne le 5 ORDINANZE DEL SINDACO OMOFOBO/OMOSESSUALE seppur, dopo anni in questi giorni richieste con Posta Certificata PEC.
Non a caso siamo governati da stolti senza scrupoli, vili arrivisti accomodanti esecutori di atroci meschinità, è un attacco anti scientifico contro la GIUSTIZIA che segue la Verità; SAPPIAMO che la Fede è certezza di cose che si sperano, e beati i veri adoratori in SPIRITO e Verità.
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1 Timoteo 5:18 infatti la Scrittura dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia»; e: «L’operaio è degno del suo salario».
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《 OMOSESSUALITÀ NELLE SACRE SCRITTURE, La Parola di DIO = HOMOSEXUALITY IN THE HOLY SCRIPTURES, The Word of GOD = L’HOMOSEXUALITÉ DANS LES ÉCRITURES SAINTES, La Parole de DIEU – ITALIA ALATA
Salmi 12:8; Levitico 18:22-23; Levitico 22:28; Genesi 1:27; Esodo 20:12; Romani 1:22-32; Proverbi 19:18; Proverbi 19:21-27; Isaia 3:5; Isaia 59:14-17;
https://italiaalata.wordpress.com/2021/01/28/omosessualita-nelle-sacre-scritture-la-parola-di-dio-homosexuality-in-the-holy-scriptures-the-word-of-god-lhomosexualite-dans-les-ecritures-saintes-la-parole-de-dieu 》
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Ogni cristiano dovrebbe opporsi a qualsiasi vaccino e come alla psichiatria.
Il virus passa da un ago, è il business della malattia. Vale per ogni grave malattia come il cancro. Quindi il vaccinato si fa infettare anche da cellule di BIMBI ABORTITI ed è satanismo.
《 DOTT. DE DONNO, IL SUO PLASMA IPERIMMUNE CHE GUARISCE DALLE MALATTIE – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/08/02/dott-de-donno-il-suo-plasma-iperimmune-che-guarisce-le-malattie/ 》
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《 STATISTICAMENTE È IMPOSSIBILE CHE PIÙ DI 5 AZIENDE CREANO UN VACCINO, E IN TEMPI BREVI COME È ACCADUTO È UNA ESTREMA SATANICA MENZOGNA – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/21/statisticamente-e-impossibile-che-piu-di-5-aziende-creano-un-vaccino-e-in-tempi-brevi-come-e-accaduto-e-una-estrema-satanica-menzogna/ 》
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《 STRATEGIE ANTI VACCINAZIONI: A. 1 Corinzi 6:19 Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? B. Le cure esistono e dunque non si può vaccinare – ITALIA ALATA
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