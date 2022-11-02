«Μυαλοπαιδοβιασμός από πολιτικούς παιδεραστές», άρθρο του Κωνσταντίνου Ι. Βαθιώτη, τέως Αναπλ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

«Μυαλοπαιδοβιασμός από πολιτικούς παιδεραστές» (ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ), άρθρο του Κωνσταντίνου Ι. Βαθιώτη, τέως Αναπλ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. https://ugetube.com/watch/qwJXNDXHYfcBFFm , https://rumble.com/v1r5j9e-the-rape-of-the-soul.html . ΠΗΓΗ: https://kvathiotis.substack.com/p/2e6 .





ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΓΓΕΛΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1q9s7j-lord-jesus-christ-save-us.html , https://www.brighteon.com/413af407-4d6d-4883-a2c1-1db95316f4bc , https://ugetube.com/watch/KDVDMxkklAdaoVW





ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

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