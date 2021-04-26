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Prof. Dr.med Peter Gøtzsche: Medicinalindustrien opfinder bevidst sygdomme for at sælge medicin [13.11.2015]
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11 views • April 26, 2021
Note: Derfor skal man ikke tage medicin... 'Follow the Money'. https://twitter.com/PGtzsche1
Prof. Peter Gøtzsche @PGtzsche1 · 23. apr. 2021: 18 Reasons I Won’t Be Getting a Covid Vaccine
"Corona vaccine? The evidence speaks overwhelmingly in favour of getting vaccinated, but some people have good reasons not to. https://bit.ly/32I7MoY is a thoughtful essay providing reasons against."
April 12, 2021 https://www.citizensjournal.us/18-reasons-i-wont-be-getting-a-covid-vaccine/
https://twitter.com/PGtzsche1/status/1385597240606081027?
Peter Gøtzsche blev cand.scient. i biologi og kemi i 1974. Mellem 1975 og 1983 arbejdede han i lægemiddelindustri. I 1984 fik han en uddannelse som læge. Han blev derefter speciallæge i intern medicin og arbejdede mellem 1984 og 1995 på hospitaler i københavnsområdet. I 2010 blev han professor ved Københavns Universitet.
--
Lyme4 Channel: "Der var en gang, hvor man opfandt ny medicin for at kurere sygdomme. I dag opfinder man nye sygdomme for at få sin medicin solgt. Og det er ret vigtigt, for medicin er blevet big business, og big business går nu en gang ud på at big money. Det er derfor ikke i medicinalindustriens interesse, hvis folk skulle gå hen og blive raske. Men det er der nu heller ikke noget, der tyder på.
Tværtimod ser vi i disse år en eksplosiv vækst i bl.a. demens, sukkersyge, ADHD, autisme og kræft. For ikke at tale om depression, som er blevet et ekstra lukrativt marked, for hvem føler sig ikke lidt nedtrykt af og til? Desværre er en stor del af den nye medicin alt for dyr, alt for farlig og alt for vanedannende – og i for en stor del virkningsløs.
Hvad foregår der? Skal vi her i TV Fra en anden Planet trække vores elskede konspirationskort? Er der tale om organiseret kriminalitet, der ønsker at fastholde patienterne i permanent ubalance"
Producent: Mediehuset København
Produktion: TV fra en anden planet 13 - Peter Gøtzsche (Medicinalindustrien)
Læs også: Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen
En personlig dialog mellem læge Carsten-Vagn Hansen og CN. Temaerne er lægernes 'uddannelsesskade', tavshed og angst, grunden til hvorfor Vagn-Hansen blev fyret fra DR, medicinal-mafiaen, cancerindustrien, det begrebslige parallelunivers, ulydighed, internetreformationen og det nuværende og kommende oprør. CN er en dansk anonym analytiker med 15 års research inden for Big Pharma, alternativ medicin, medicin, m.m:
https://www.mayday-info.dk/sygdomsindustrien-og-helbredelsen-en-samtale-med-carsten-vagn-hansen/
Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«
“Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk.
Da Peter Gøtzsche som 25-årig nyuddannet biolog stod uden job, søgte han råd hos sin morfar. Morfaren var praktiserende læge, og Peter Gøtzsche havde stor respekt for ham.
Morfaren forslog ham at søge job inden for medicinalindustrien, og det gjorde Peter Gøtzsche så.
Han blev ansat i salgsafdelingen i en virksomhed, som fremstillede astmamedicin og antibiotika. Peter Gøtzsches opgave var at tage ud til speciallæger og praktiserende læger og fortælle om de gavnlige virkninger af virksomhedens medicin.
Han opdagede dog hurtigt, at hans arbejde faktisk bestod i at snøre lægerne ikke oplyse dem.
»Jeg opdagede, at lægerne som for eksempel min morfar fik helt forkert viden om medicinens virkninger og bivirkninger. Jeg så, hvordan man fordrejede forskningsresultater bevidst for at kunne sælge sine lægemidler,« fortæller han.”
https://videnskab.dk/kultur-samfund/peter-gotzsche-en-mand-kan-godt-aendre-videnskaben
Kilder i rækkefølge:
Michael SchultzFolkets Høringssvar til Ny Epidemilov - 3134 medlemmer på 8 timer
https://www.facebook.com/groups/1144667592644025/permalink/1186628958447888/
Dødelig medicin og organiseret kriminalitet
- hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet
Overlæge og dr. med. Peter Gøtzsche retter med “Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” en saglig og skarp kritik mod medicinalindustrien, som sætter patienters liv på spil for penge.
af Peter C. Gøtzsche
https://videnskab.dk/kultur-samfund/peter-gotzsche-en-mand-kan-godt-aendre-videnskaben
23.04.2021 Corona vaccine? The evidence speaks overwhelmingly in favour of getting vaccinated, but some people have good reasons not to. https://bit.ly/32I7MoY is a thoughtful essay providing reasons against.
https://twitter.com/PGtzsche1/status/1385597240606081027
https://www.citizensjournal.us/18-reasons-i-wont-be-getting-a-covid-vaccine/
Lyme4 Channel
51,327 views • Mar 24, 2017
https://youtu.be/-E9p5oMk-a4
Prof. Peter Gøtzsche @PGtzsche1 · 23. apr. 2021: 18 Reasons I Won’t Be Getting a Covid Vaccine
"Corona vaccine? The evidence speaks overwhelmingly in favour of getting vaccinated, but some people have good reasons not to. https://bit.ly/32I7MoY is a thoughtful essay providing reasons against."
April 12, 2021 https://www.citizensjournal.us/18-reasons-i-wont-be-getting-a-covid-vaccine/
https://twitter.com/PGtzsche1/status/1385597240606081027?
Peter Gøtzsche blev cand.scient. i biologi og kemi i 1974. Mellem 1975 og 1983 arbejdede han i lægemiddelindustri. I 1984 fik han en uddannelse som læge. Han blev derefter speciallæge i intern medicin og arbejdede mellem 1984 og 1995 på hospitaler i københavnsområdet. I 2010 blev han professor ved Københavns Universitet.
--
Lyme4 Channel: "Der var en gang, hvor man opfandt ny medicin for at kurere sygdomme. I dag opfinder man nye sygdomme for at få sin medicin solgt. Og det er ret vigtigt, for medicin er blevet big business, og big business går nu en gang ud på at big money. Det er derfor ikke i medicinalindustriens interesse, hvis folk skulle gå hen og blive raske. Men det er der nu heller ikke noget, der tyder på.
Tværtimod ser vi i disse år en eksplosiv vækst i bl.a. demens, sukkersyge, ADHD, autisme og kræft. For ikke at tale om depression, som er blevet et ekstra lukrativt marked, for hvem føler sig ikke lidt nedtrykt af og til? Desværre er en stor del af den nye medicin alt for dyr, alt for farlig og alt for vanedannende – og i for en stor del virkningsløs.
Hvad foregår der? Skal vi her i TV Fra en anden Planet trække vores elskede konspirationskort? Er der tale om organiseret kriminalitet, der ønsker at fastholde patienterne i permanent ubalance"
Producent: Mediehuset København
Produktion: TV fra en anden planet 13 - Peter Gøtzsche (Medicinalindustrien)
Læs også: Sygdomsindustrien og Helbredelsen - en samtale med Doktor Carsten Vagn-Hansen
En personlig dialog mellem læge Carsten-Vagn Hansen og CN. Temaerne er lægernes 'uddannelsesskade', tavshed og angst, grunden til hvorfor Vagn-Hansen blev fyret fra DR, medicinal-mafiaen, cancerindustrien, det begrebslige parallelunivers, ulydighed, internetreformationen og det nuværende og kommende oprør. CN er en dansk anonym analytiker med 15 års research inden for Big Pharma, alternativ medicin, medicin, m.m:
https://www.mayday-info.dk/sygdomsindustrien-og-helbredelsen-en-samtale-med-carsten-vagn-hansen/
Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«
“Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk.
Da Peter Gøtzsche som 25-årig nyuddannet biolog stod uden job, søgte han råd hos sin morfar. Morfaren var praktiserende læge, og Peter Gøtzsche havde stor respekt for ham.
Morfaren forslog ham at søge job inden for medicinalindustrien, og det gjorde Peter Gøtzsche så.
Han blev ansat i salgsafdelingen i en virksomhed, som fremstillede astmamedicin og antibiotika. Peter Gøtzsches opgave var at tage ud til speciallæger og praktiserende læger og fortælle om de gavnlige virkninger af virksomhedens medicin.
Han opdagede dog hurtigt, at hans arbejde faktisk bestod i at snøre lægerne ikke oplyse dem.
»Jeg opdagede, at lægerne som for eksempel min morfar fik helt forkert viden om medicinens virkninger og bivirkninger. Jeg så, hvordan man fordrejede forskningsresultater bevidst for at kunne sælge sine lægemidler,« fortæller han.”
https://videnskab.dk/kultur-samfund/peter-gotzsche-en-mand-kan-godt-aendre-videnskaben
Kilder i rækkefølge:
Michael SchultzFolkets Høringssvar til Ny Epidemilov - 3134 medlemmer på 8 timer
https://www.facebook.com/groups/1144667592644025/permalink/1186628958447888/
Dødelig medicin og organiseret kriminalitet
- hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet
Overlæge og dr. med. Peter Gøtzsche retter med “Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” en saglig og skarp kritik mod medicinalindustrien, som sætter patienters liv på spil for penge.
af Peter C. Gøtzsche
https://videnskab.dk/kultur-samfund/peter-gotzsche-en-mand-kan-godt-aendre-videnskaben
23.04.2021 Corona vaccine? The evidence speaks overwhelmingly in favour of getting vaccinated, but some people have good reasons not to. https://bit.ly/32I7MoY is a thoughtful essay providing reasons against.
https://twitter.com/PGtzsche1/status/1385597240606081027
https://www.citizensjournal.us/18-reasons-i-wont-be-getting-a-covid-vaccine/
Lyme4 Channel
51,327 views • Mar 24, 2017
https://youtu.be/-E9p5oMk-a4
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