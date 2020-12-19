ЗВЁЗДНЫЙ МОСТ. Внимание! Просмотр смертельно опасен для биороботов, зомби, рептилоидов!

Виктория ПреобРАженская. «ЗВЁЗДНЫЙ МОСТ». Читает Автор. https://youtu.be/A6PjJGSGkOU

Фрагменты: «Может быть, очень скоро, перед лицом больших изпытаний, человеки Земли уразумеют, что Явление Мировой Женственности в ОбРАзе Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Было Эпохальным и Окончательным в ПростРАнствах этой Вселенной. А пока, человечество находится под неусыпным контролем Сил Тьмы. Тёмные справились со своей задачей: отвратили от ПРАРАДАтельницы весь Её мир. И только единицы преданных Ей чад оказались зрячими во Тьме и готовыми ступать следом за Матерью Мира. Именно во Тьму — Жертвенно Снизошла Повелительница Светов, дабы изнутри РАзрушить тёмное царство Сета-Амона и Создать Невесомый Звёздный Мост в РАй. По Звёздному Мосту Матери Мира подняться смогут немногие, хотя Открыт Он РАДАтельницей для всех Просветлённых душ. Этот Мост Невесом и РАдужен и Ведёт прямо в Царство Светов. Венчанные Золотыми Крестами-Печатями на челах своих Самой Матерью Мира — Спасутся от наступающего царства Антихриста. Остальные отправятся за Князем Тьмы. Его метка-чип уже широко пропагандируется в России, не говаря уж о других странах. Души усыплены, а многие безумны. Они с удовольствием примут начертание «Зверя». Ещё в 1990 году Мария ДЭВИ ХРИСТОС Предупредила землян об этой метке. Но никто не верил, что когда-нибудь наступит это страшное мистическое время. Но затем и Явилась Матерь Мира, чтобы Заранее РАзоблачить надвигающуюся Тьму и её предводителя. И вот, прошла четверть века, и уже сегодня зомбированное население Земли готово принять метку «Зверя». И именно потому, что тогда, в начале 90-х, отвергло в страхе свою Спасительницу…»

«Безусловно, Всё, Что Сделала за четверть века на Земле Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — Взломало код тёмных сил по порабощению человеческого сознания и Открыло Путь в Вечность и Безсмертие! Но Борьба, Битва, Поединок Матери Мира и Антихриста — АРМАГЕДДОН ещё Продолжается! Коварная тьма сетует и ненавидит Мать. Но очень СКОРО этот мир прекратит своё жалкое существование под водительством сил мирового зла. Грядёт Новый Эон! Эон Света! О котором Говарил ещё Сын Света, Сын Матери Мира — Исус (Ис-Исида, Ус-Трон: Трон Исиды — Сириус) ХРИСТОС! Во Главе МиРАздания Возстанет Царица Небес и Земли — Матерь Мира — София Премудрая и Её Супруг-Царь-Отец! Да Будет Свет! УРА! АУМ РА!»

(Виктория ПреобРАженская. «ЗВЁЗДНЫЙ МОСТ», 9.09.2015 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zvyozdnyj-most ).

Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/10/29/zvyozdnyj-most.-vnimanie-prosmotr-smertelno-opasen-dlya-biorobotov-zombi-reptiloidov-video/



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