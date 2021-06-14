ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ #ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος 8-6-21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

0 view • June 14, 2021





Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.



🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

Η Πρόεδρος Δημοκρατίας κατά της συνταγματικής νομιμότητας

Επιστροφή στον ρατσισμό και την ευγονική με νέους όρους

Ο ταξικός συσχετισμός των ποσοστών εμβολιασμού

Αναγκαστικός εμβολιασμός και φυλετική υγιεινή

Γιατί προέκυψε η επανάσταση του 1832 στο Παρίσι;

Η Black Water θα παράγει τα δικά της εμβόλια

Θεματοφύλακας του εξαναγκασμού η κ. Σακελλαροπούλου

Ασυμβίβαστα τα LockDown και η φυσική ανοσία

Η εκκωφαντική σιωπή των επιστημόνων

Ο Μητσοτάκης, η ρύθμιση της αγοράς, και οι εξαναγκαστικοί εμβολιασμοί

Πυκνώνουν οι ιστορικές αναλογίες με τις πρακτικές του ναζισμού

Το κίβδηλο νεύμα του φασισμού στις κοινωνίες



🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

Μας τελείωσε το δικαίωμα Βέτο στην ΕΕ δια του Χάικο Μάας

Συζήτηση για την Συμμαχία και την κριτική που υφίσταται



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Μάθε για το ΕΠΑΜ:



Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.



1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:



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Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Καζάκης #Συμμαχία #ΕμβόλιαΟ Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:Η Πρόεδρος Δημοκρατίας κατά της συνταγματικής νομιμότηταςΕπιστροφή στον ρατσισμό και την ευγονική με νέους όρουςΟ ταξικός συσχετισμός των ποσοστών εμβολιασμούΑναγκαστικός εμβολιασμός και φυλετική υγιεινήΓιατί προέκυψε η επανάσταση του 1832 στο Παρίσι;Η Black Water θα παράγει τα δικά της εμβόλιαΘεματοφύλακας του εξαναγκασμού η κ. ΣακελλαροπούλουΑσυμβίβαστα τα LockDown και η φυσική ανοσίαΗ εκκωφαντική σιωπή των επιστημόνωνΟ Μητσοτάκης, η ρύθμιση της αγοράς, και οι εξαναγκαστικοί εμβολιασμοίΠυκνώνουν οι ιστορικές αναλογίες με τις πρακτικές του ναζισμούΤο κίβδηλο νεύμα του φασισμού στις κοινωνίες🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:Μας τελείωσε το δικαίωμα Βέτο στην ΕΕ δια του Χάικο ΜάαςΣυζήτηση για την Συμμαχία και την κριτική που υφίσταται🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamkazakisunited popular front greecegreek economy

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