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Clown Planet News (28 April 2021): India & Vax, Joe Biden v USCCB? 1 Burger a Day?
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50 views • April 28, 2021
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https://www.9news.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/covid-vaccines-deaths-united-states/536-ed0b5cf9-3604-4faf-9ded-13bc3deb234b
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https://www.cbsnews.com/news/moderna-covid-vaccine-booster-shots/
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https://lockdownsceptics.org/2021/04/24/israel-investigating-link-between-pfizer-covid-vaccine-and-heart-problem-in-men-under-30/
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1386730991834763264
https://www.wspa.com/news/national/planned-parenthood-seeks-to-end-abortion-notification-requirements-for-minors/
https://twitter.com/disclosetv/status/1386729290612584461
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/21/mass-testing-means-britain-may-never-reach-zero-covid-deaths/
https://www.thesun.co.uk/news/14737639/kids-as-young-as-12-to-get-covid-jabs-under-new-plans/
https://sputniknews.com/europe/202104231082704623-norway-risk-of-dying-from-astrazeneca-higher-than-of-covid-19/
https://abc13.com/covid-vaccine-houston-methodist-baytown-hospital-requirement-petition-to-opt-out-of-the-mandatory-for-all-staff-at/10521040/
https://www.thelastamericanvagabond.com/coronavirus-gives-dangerous-boost-darpas-darkest-agenda/
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/a163497/
https://harvardmagazine.com/2011/01/virus-sized-transistors
https://www.youtube.com/watch?v=wnnWrLt_RCo
https://profusa.com/video/
https://www.businessinsider.com/military-sensor-skin-covid-darpa-19-2021-4
https://twitter.com/PetiteNicoco/status/1386492425305137158
https://www.cnn.com/2021/04/24/us/dodgers-fully-vaccinated-fan-section-trnd/index.html
https://theprint.in/opinion/majority-indians-have-natural-immunity-vaccinating-entire-population-can-cause-great-harm/582174/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-reviewing-700-serious-post-vaccine-adverse-events/articleshow/81979541.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/180-deaths-after-jabs-till-mar-31-75-within-3-days/articleshow/81978526.cms
https://twitter.com/sapiofoxxxxxxxy/status/1384782954321387521
https://twitter.com/_taylorhudak/status/1386095355352256519
https://twitter.com/martina_ant79/status/1385890869081948164
https://twitter.com/Breaking911/status/1387125001128660994
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1386417031277252608
https://twitter.com/karma44921039/status/1386404635838083073
https://twitter.com/mrcryptowonka/status/1386925237732888577
https://twitter.com/dryheatwriter/status/1386672375987511298
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1386781179664388098
https://thehill.com/policy/international/europe/550117-merkel-says-tough-new-covid-19-rules-are-necessary-to-curb-spread?rl=1
https://www.toddstarnes.com/values/one-burger-a-month-study-claims-biden-climate-plan-would-reduce-red-meat-by-90-percent/
https://www.youtube.com/watch?v=IDOTbh1P0R0
https://twitter.com/Angelaisawake/status/1386503321712738304
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9505055/Niece-Bee-Gees-singer-Barry-Gibb-dead-dog-side.html
https://nonvenipacem.com/2021/04/27/143-pages-of-faces-and-names-of-those-who-died-post-deathvaxx/
https://www.newsmax.com/newsfront/coronavirus-cdc-no-masks-americans/2021/04/27/id/1019191/
https://twitter.com/4lisaguerrero/status/1387096425767469059
https://twitter.com/disclosetv/status/1387085627603181577
https://americanconservativemovement.com/2021/04/17/stanford-study-quietly-published-at-nih-gov-proves-face-masks-are-absolutely-worthless-against-covid/
https://twitter.com/MaryMargOlohan/status/1384548128771215369
https://twitter.com/LukeWGoodrich/status/1384596304148398080
https://dailycaller.com/2021/04/21/catholic-vote-joe-biden-lgbtq/
https://dailycaller.com/2021/04/27/psaki-white-house-abortion-catholic-church-fetal-tissue-research/
https://twitter.com/CatholicVote/status/1387404914691825667
https://twitter.com/9thfloor/status/1386636991660445696
https://www.youtube.com/watch?v=dr4XsA7HgKo
https://twitter.com/covid_clarity/status/1387212971399540737
https://twitter.com/dockaurG/status/1387194755210227717
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1387064550382579718
https://twitter.com/GlblCtzn/status/1387059674957164551
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1387087797174030338
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1387065593858334729
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1384597442193154048
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-vaccine-heart-inflammation-people-under-30-leaked-study/?utm_source=salsa&;eType=EmailBlastContent&eId=f8ff774b-90b2-46dc-81c9-5c518dc0d598
https://www.9news.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/covid-vaccines-deaths-united-states/536-ed0b5cf9-3604-4faf-9ded-13bc3deb234b
https://www.churchmilitant.com/news/article/pharma-oligarchs-accelerate-vaccine-treadmill
https://www.cbsnews.com/news/moderna-covid-vaccine-booster-shots/
https://www.globalresearch.ca/covid-natural-remedies-banned-doj-ftc-seek-silence-doctors-promoting-vitamin-d-c-zinc/5743358
https://lockdownsceptics.org/2021/04/24/israel-investigating-link-between-pfizer-covid-vaccine-and-heart-problem-in-men-under-30/
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