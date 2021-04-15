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Η ΤΕΣΤΟΜΑΝΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΣΗΣ
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928 views • April 15, 2021
Αφού λοιπόν κατέφθασε ταχύτερα κι από τις μεταλλάξεις το νέο μεγάλο όπλο συντήρησης της κοροϊδοϊοκοροϊδίας που ονομάζουν self test, σκοπεύουν να συγκεντρώσουν όσο πιο πολλά ψευδώς θετικά ψευτοκρούσματα καταφέρουν πράγμα που θα καταδεικνύει τον μεγάλο αλλά αφανέρωτο κίνδυνο που έχουμε βαρεθεί ακόμα και να διατρέχουμε με αποτέλεσμα να καταλάβουμε επιτέλους πόσο πολύτιμη είναι η μεταλλαξιογόνα δωρεάν χείρα βοηθείας που μας τείνουν παρακλητικά την εποχή που - προφανώς στην Ελλάδα της Ανδρομέδα - οι θάνατοι έχουν μειωθεί δραματικά σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή.
Γι’ αυτό και ο πανούργος μετά την αδυναμία μαζέματος των ανθρώπων προσπαθεί να το συμμαζέψει ωφελιμιστικά με το να επιβάλλει σχεδόν σε άπαντες να χώνουν βαθειά στη μύτη μέσα μακριές μπατονέτες συνέχεια και να ενημερώνουν μετά άμεσα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να συνηθίζουμε να ελεγχόμαστε λίγο ακόμα περισσότερο ανεξάρτητα για τι. Με πρώτα και καλύτερα τα πάντα πιο αθώα θύματα, τα παιδιά για τα οποία είναι και πολύ βιαστικός, δεν πρόλαβαν να συνηθίσουν τα φίμωτρα και αμέσως βάζει τα τεστ τα οποία πριν προλάβουν να τα ευχαριστηθούν θα έχει έρθει μάνι μάνι η ώρα για τη νέα πρόκληση, το μπόλι. Τουλάχιστον θα βγουν μορφωμένα να αντιμετωπίζουν αυτό τον ιό.
To θέμα είναι πως έχουν παραμείνει πολλά πειραματικα σκευάσματα αχρησιμοποίητα ακόμα και από πολλούς ηλικιωμένους παρα την υπερπροσπάθεια τόσο καιρό. Οπότε ο Κούλης διοργάνωσε μια συνάντηση με μπολιασμένους - φαντάζομαι άσχετους με το κόμμα - για να τον βοηθήσουν να πείσει τους άλλους ηλικιωμένους ότι κινδυνευουν, να διαφημίσει το πόσο εύκολο και ευχάριστο θα είναι το τρύπημα και να τους παρακαλέσει να τους σώσει από αυτή την τόσο σοβαρή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Αλλά αυτοί δεν ήταν διαφορετικοί ποτέ, ασταμάτητα σκόπιμα όχι μόνο μας εξαπατούσαν και μας βασάνιζαν αλλά προωθούσαν και αυτή τη νοοτροπία ούτως ώστε να είμαστε όλοι χειραγωγήσιμοι. Και μπορεί να δείχνει δύσκολο όμως η ουσιαστική απελευθέρωση φαίνεται πως έρχεται όταν μπορέσουμε να υπερβούμε την κακομεταχείριση και βρούμε τη μέση οδό, τον αληθινό δρόμο.
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Γι’ αυτό και ο πανούργος μετά την αδυναμία μαζέματος των ανθρώπων προσπαθεί να το συμμαζέψει ωφελιμιστικά με το να επιβάλλει σχεδόν σε άπαντες να χώνουν βαθειά στη μύτη μέσα μακριές μπατονέτες συνέχεια και να ενημερώνουν μετά άμεσα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να συνηθίζουμε να ελεγχόμαστε λίγο ακόμα περισσότερο ανεξάρτητα για τι. Με πρώτα και καλύτερα τα πάντα πιο αθώα θύματα, τα παιδιά για τα οποία είναι και πολύ βιαστικός, δεν πρόλαβαν να συνηθίσουν τα φίμωτρα και αμέσως βάζει τα τεστ τα οποία πριν προλάβουν να τα ευχαριστηθούν θα έχει έρθει μάνι μάνι η ώρα για τη νέα πρόκληση, το μπόλι. Τουλάχιστον θα βγουν μορφωμένα να αντιμετωπίζουν αυτό τον ιό.
To θέμα είναι πως έχουν παραμείνει πολλά πειραματικα σκευάσματα αχρησιμοποίητα ακόμα και από πολλούς ηλικιωμένους παρα την υπερπροσπάθεια τόσο καιρό. Οπότε ο Κούλης διοργάνωσε μια συνάντηση με μπολιασμένους - φαντάζομαι άσχετους με το κόμμα - για να τον βοηθήσουν να πείσει τους άλλους ηλικιωμένους ότι κινδυνευουν, να διαφημίσει το πόσο εύκολο και ευχάριστο θα είναι το τρύπημα και να τους παρακαλέσει να τους σώσει από αυτή την τόσο σοβαρή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Αλλά αυτοί δεν ήταν διαφορετικοί ποτέ, ασταμάτητα σκόπιμα όχι μόνο μας εξαπατούσαν και μας βασάνιζαν αλλά προωθούσαν και αυτή τη νοοτροπία ούτως ώστε να είμαστε όλοι χειραγωγήσιμοι. Και μπορεί να δείχνει δύσκολο όμως η ουσιαστική απελευθέρωση φαίνεται πως έρχεται όταν μπορέσουμε να υπερβούμε την κακομεταχείριση και βρούμε τη μέση οδό, τον αληθινό δρόμο.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Γκρουπ Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/i-testomanis-atzenta-tis-stoxeumenis-enesis
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