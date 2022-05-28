След на окне и нарцисс под окном. Знаки от Бога?.. Как с нами иногда говорит Бог

Neba Luch 70 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

134 views • May 28, 2022





Канал на Брайтеоне:

Канал на Mail.ru:

Канал на Яндексе:

Канал в Телеграме: https://t.me/s/luchneba

Видео в Телеграме: https://t.me/luchneba/1620

Канал в Бастионе:

Облако Mail.ru:

Профиль в Контакте:

Профиль в Одноклассниках:

Профиль в Фейсбуке:

Профиль в Габе:

Канал на Ютубе:



Хочу поделиться тем, как с нами иногда говорит Бог. Вот такие маленькие чудеса Господь творит в нашей жизни! Про нарцисс, который никто не сажал и который расцвёл под окнами две весны подряд (в 2021 и в 2022 гг.), и про необычный след от дождя в виде еврейской буквы. Возможно, кто-то подумает, что я пытаюсь увидеть тайные знаки во всём, но я рада, что Бог иногда так с нами разговаривает — посылая цветы или дождь в нужное время и в нужном месте, тем самым как бы говоря: «Не бойся! Я с тобой!»



Пс 27:5

За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.



Я снимала след на стекле изнутри дома, но снаружи он конечно выглядел повёрнутым слева-направо и очень напоминал 6-ю букву еврейского алфавита «вав», которая означает «гвоздь» и «кол» и присутствует в имени Яхве. Так как в еврейском алфавите у каждый буквы есть своё значение, в имени Бога, записанном 4 буквами, можно прочесть фразу: «Вот рука вот гвоздь», что указывает на нашего Спасителя Иисуса Христа, Который был пригвождён ко кресту за наши грехи и Который в Ис 22:23-24 назван гвоздём, на Котором держится вся слава Божьего дома. И у гвоздя есть основная функция - скреплять и держать при строительстве. Христос - Тот, кто скрепляет детей Бога как дом Бога, соединяя в одну семью.



Ис 22:22-24

22 И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрёт; запрёт он, и никто не отворит.

23 И укреплю его как гвоздь1 в твёрдом месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего.

24 И будет висеть на нём вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий.



Cр. Ис 22:22 «отворит он, и никто не запрёт; запрёт он, и никто не отворит») и Откр 3:7



Откр 3:7

И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит:



Ис 54:2-3

2 Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои;

3 ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твоё завладеет народами и населит опустошенные города.



Песн 2:1

— Я нарцисс Саронский, лилия долин!



Ис 35:1

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс;



Пс 30:4

ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.



Иоиль 3:16

И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых. Мои ресурсы:Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch Канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video Канал на Яндексе: https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5 Канал в Телеграме: https://t.me/s/luchnebaВидео в Телеграме: https://t.me/luchneba/1620Канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba Облако Mail.ru: https://cloud.mail.ru/public/HVpH/Y9QviZkEK Профиль в Контакте: https://vk.com/id662033992 Профиль в Одноклассниках: https://ok.ru/profile/568928007923 Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085 Профиль в Габе: https://gab.com/luchneba Канал на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg Хочу поделиться тем, как с нами иногда говорит Бог. Вот такие маленькие чудеса Господь творит в нашей жизни! Про нарцисс, который никто не сажал и который расцвёл под окнами две весны подряд (в 2021 и в 2022 гг.), и про необычный след от дождя в виде еврейской буквы. Возможно, кто-то подумает, что я пытаюсь увидеть тайные знаки во всём, но я рада, что Бог иногда так с нами разговаривает — посылая цветы или дождь в нужное время и в нужном месте, тем самым как бы говоря: «Не бойся! Я с тобой!»Пс 27:5За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.Я снимала след на стекле изнутри дома, но снаружи он конечно выглядел повёрнутым слева-направо и очень напоминал 6-ю букву еврейского алфавита «вав», которая означает «гвоздь» и «кол» и присутствует в имени Яхве. Так как в еврейском алфавите у каждый буквы есть своё значение, в имени Бога, записанном 4 буквами, можно прочесть фразу: «Вот рука вот гвоздь», что указывает на нашего Спасителя Иисуса Христа, Который был пригвождён ко кресту за наши грехи и Который в Ис 22:23-24 назван гвоздём, на Котором держится вся слава Божьего дома. И у гвоздя есть основная функция - скреплять и держать при строительстве. Христос - Тот, кто скрепляет детей Бога как дом Бога, соединяя в одну семью.Ис 22:22-2422 И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрёт; запрёт он, и никто не отворит.23 И укреплю его как гвоздь1 в твёрдом месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего.24 И будет висеть на нём вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий.Cр. Ис 22:22 «отворит он, и никто не запрёт; запрёт он, и никто не отворит») и Откр 3:7Откр 3:7И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит:Ис 54:2-32 Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои;3 ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твоё завладеет народами и населит опустошенные города.Песн 2:1— Я нарцисс Саронский, лилия долин!Ис 35:1Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс;Пс 30:4ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.Иоиль 3:16И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых. Keywords yulia litvinovaneba luchkamyshlova yulyakamyshlova yuliajulia litvinovaluch nebaznaki ot boganarciss pod oknmomhristiankoe videochudesa

Show More