Kvällens galenskap 211004

1. Statstelevisionen kampanjar för att få svenskarna äta mer ’klimatvänligt’.52% av SVT lär ju vara miljöpartister och då förstår man ju propagandan.2. Jag vill skriva om en av av landets få verkligt intellektuella, en modig man som offrade sin frihet för konsten och som tvingades resten av sitt liv här i sitt eget hemland Sverige leva i ett slags ofrivillig exil, ett grymt fängelse, på grund av framväxten av islam som är en religion där man anser att det är tillräckligt med en teckning för att döma en människa till döden. Sverige låter idag islam diktera villkoren.3. Beslutet att välja bort covidvaccin har resulterat i bruten vänskap för en ansenlig mängd amerikaner, visar en ny undersökning. Hela 14 procent av de vaccinerade bryter vänskapsrelationer på grund av att deras vänner inte låtit injicera sig med covidvaccin.4. Mats Dagerlind, ansvarig utgivare på nätsajten Samhällsnytt, dömdes idag, 4 oktober, till villkorlig dom och dagsböter för grovt förtal. Målet gäller en publicering där sajten pekade ut en DN-journalist som ”misstänkt jihadist”.5. Beskedet om konstnären Lars Vilks död i en bilolycka på söndagen togs emot med sorg av många. Men andra gladdes istället åt att Lars Vilks, som dödshotades av islamister efter att ha avbildat Muhammed som rondellhund, har avlidit.6. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn mellan 12 och 15 år som vaccineras mot covid-19 enbart får Pfizers vaccin Comirnaty. Detta med hänvisning till att det finns mest säkerhetsdata om detta vaccin.7. När jag tar del av radioprogrammet Kalibers rapportering om hur rånen av barn under 18 år fördubblats på några år blir jag inte förvånad, men bedrövad. Var är vuxenvärlden? Varför får detta ske? Hur kan politikerna så lättvindigt offra vår unga generationers trygghet och stabilitet?8. Kan talibanerna ta Sverige? I detta program diskuterar Mikael Willgert med nationalekonom Hans Jensevik om hur talibanerna kunde vinna i Afghanistan trots att de var så numerärt och ekonomiskt underlägsna. Vi kommer in på infiltrationen i våra politiska partier ifrån Muslimska brödraskapet och hur det kan bildas miliser i våra utanförskapsområden.