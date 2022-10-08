Programación predictiva: El rompenieves (Parte 5) [Conclusiones]

Si analizamos y comprendemos el mensaje expuesto en El rompenieves, realmente se nos pararía el pelo de ver como corresponde con nuestra condición humana. La escena final muestra como Timmy tiene sus manos sucias. En pocas palabras, esta escena ejemplifica nuestra condición humana. Nuestros inocentes son los que tienen que lidiar con la mierda de nuestro planeta.

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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸‍♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨‍💻