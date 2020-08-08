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Explosion in Beirut Astrology Timing. Mars squares Jupiter, Pluto, Saturn in Capricorn Horoscope
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22 views • August 08, 2020
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August 2020 is a super intense period
Mars Squares Jupiter - August 4, 2020
Mars Squares Pluto - August 13, 2020
Mars Squares Saturn - August 24, 2020
Expansion - Mars in Aries (the warrior) went into square to Jupiter in Capricorn (expansion) on August 4, 2020 at 9:07 am ET.
Destruction - Mars in Aries squares to Pluto in Capricorn (destructive, physical, material world, politics, economy, hidden, conspiracies) on August 13, 2020 at 3:14 am ET.
Contraction - Mars in Aries in square to Saturn in Capricorn (contraction) on August 24, 2020 at 2:19 pm ET.
There is a lot of major tension and conflict indicated during this period. Explosive, violent, aggressiv energy.
Read original post about this on Patreon:
https://www.patreon.com/posts/40140301
Read more about Pluto Retrograde in Capricorn: https://symbolicliving.com/2019/04/24/pluto-retrograde-in-capricorn/
Read about Jupiter Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/05/15/jupiter-retrograde-in-capricorn/
Read about Saturn Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/06/30/saturn-retrograde-in-capricorn/
Read about Mars in Aries:
https://symbolicliving.com/2020/06/26/mars-in-aries/
Read about Uranus in Aries:
https://symbolicliving.com/2020/01/09/uranus-in-taurus-direct/
https://symbolicliving.com/2019/03/05/uranus-in-taurus/
Look at astrology charts at astro.com
August 2020 is a super intense period
Mars Squares Jupiter - August 4, 2020
Mars Squares Pluto - August 13, 2020
Mars Squares Saturn - August 24, 2020
Expansion - Mars in Aries (the warrior) went into square to Jupiter in Capricorn (expansion) on August 4, 2020 at 9:07 am ET.
Destruction - Mars in Aries squares to Pluto in Capricorn (destructive, physical, material world, politics, economy, hidden, conspiracies) on August 13, 2020 at 3:14 am ET.
Contraction - Mars in Aries in square to Saturn in Capricorn (contraction) on August 24, 2020 at 2:19 pm ET.
There is a lot of major tension and conflict indicated during this period. Explosive, violent, aggressiv energy.
Read original post about this on Patreon:
https://www.patreon.com/posts/40140301
Read more about Pluto Retrograde in Capricorn: https://symbolicliving.com/2019/04/24/pluto-retrograde-in-capricorn/
Read about Jupiter Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/05/15/jupiter-retrograde-in-capricorn/
Read about Saturn Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/06/30/saturn-retrograde-in-capricorn/
Read about Mars in Aries:
https://symbolicliving.com/2020/06/26/mars-in-aries/
Read about Uranus in Aries:
https://symbolicliving.com/2020/01/09/uranus-in-taurus-direct/
https://symbolicliving.com/2019/03/05/uranus-in-taurus/
Look at astrology charts at astro.com
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