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Ukraine 2014 | Le contrôle du Heartland continental est toujours l’objectif du mondialisme financier
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1 view • March 10, 2022
Datant de 2014, cette vidéo est toujours, voire davantage, d’actualité.
« Documentaire sur les origines de la "crise ukrainienne", le véritable rôle de l'Occident, le risque de conflit mondial et l'alternative de la Paix par le développement... »
Dans la partie « Le véritable rôle de l’Occident », est expliqué l’implication de Halford Mackinder, serviteur de la thalassocratie anglaise, dans la poursuite du contrôle du Heartland et les problèmes géopolitiques qui s'ensuivent.
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=DdcFWz_5Kag
Et aussi :
« LES THESES GEOPOLITIQUES DU BRITANNIQUE MACKINDER
La géopolitique, science née à la fois aux USA, en Allemagne et en France à la fin du XIXeme siècle, doit beaucoup aux concepts de MACKINDER et de SPYKMAN.
L’amiral britannique H.J. MACKINDER (1861-1947), qui fut professeur de géographie à Oxford puis à la London School of Economics and Political Science, est le fondateur de la géopolitique classique, celle qui oppose la terre et la mer. Il est connu notamment pour être l’auteur de la théorie selon laquelle il existerait au début du XXème siècle un « pivot géographique du monde », le coeur du monde (heartland) protégé par des obstacles naturels (le croissant intérieur, inner crescent, composé de la Sibérie, du désert de Gobi, du Tibet, de l’Himalaya) et entouré par les océans et les terres littorales (coastlands).
Ce coeur du monde, c’est la Russie, la Russie État-continent qui est inaccessible à la puissance maritime qu’est la Grande-Bretagne. C’est pourquoi le « coeur du monde » doit être encerclé par les alliés terrestres de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne doit contrôler les mers mais également les « terres littorales » qui encerclent la Russie, c’est à dire l’Europe de l’Ouest, le Moyen-Orient, l’Asie du sud et de l’est. La Grande-Bretagne elle-même, avec les États-Unis et le Japon, constituent le dernier cercle qui entoure le coeur du monde. Selon MACKINDER ce qu’il faut absolument éviter c’est l’union de la Russie et de l’Allemagne, un concept que le géopoliticien belge Jean THIRIART modernisera en « Empire euro-soviétique » (3), la constitution de ce que MACKINDER appelle l’île mondiale (world island), un puissant Etat ayant d’immenses ressources et de vastes étendues terrestres, ce qui permettrait à la fois d’avoir de grandes capacités territoriales de défense et de construire une flotte qui mettrait en péril l’Empire britannique. »
Source :
https://davi-luciano.myblog.it/2019/05/01/la-realite-geopolitique-au-coeur-de-lunification-de-leurasie-vertebree-par-laxe-moscou-pekin-avec-la-russie-comme-pivot/
===============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
« Documentaire sur les origines de la "crise ukrainienne", le véritable rôle de l'Occident, le risque de conflit mondial et l'alternative de la Paix par le développement... »
Dans la partie « Le véritable rôle de l’Occident », est expliqué l’implication de Halford Mackinder, serviteur de la thalassocratie anglaise, dans la poursuite du contrôle du Heartland et les problèmes géopolitiques qui s'ensuivent.
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=DdcFWz_5Kag
Et aussi :
« LES THESES GEOPOLITIQUES DU BRITANNIQUE MACKINDER
La géopolitique, science née à la fois aux USA, en Allemagne et en France à la fin du XIXeme siècle, doit beaucoup aux concepts de MACKINDER et de SPYKMAN.
L’amiral britannique H.J. MACKINDER (1861-1947), qui fut professeur de géographie à Oxford puis à la London School of Economics and Political Science, est le fondateur de la géopolitique classique, celle qui oppose la terre et la mer. Il est connu notamment pour être l’auteur de la théorie selon laquelle il existerait au début du XXème siècle un « pivot géographique du monde », le coeur du monde (heartland) protégé par des obstacles naturels (le croissant intérieur, inner crescent, composé de la Sibérie, du désert de Gobi, du Tibet, de l’Himalaya) et entouré par les océans et les terres littorales (coastlands).
Ce coeur du monde, c’est la Russie, la Russie État-continent qui est inaccessible à la puissance maritime qu’est la Grande-Bretagne. C’est pourquoi le « coeur du monde » doit être encerclé par les alliés terrestres de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne doit contrôler les mers mais également les « terres littorales » qui encerclent la Russie, c’est à dire l’Europe de l’Ouest, le Moyen-Orient, l’Asie du sud et de l’est. La Grande-Bretagne elle-même, avec les États-Unis et le Japon, constituent le dernier cercle qui entoure le coeur du monde. Selon MACKINDER ce qu’il faut absolument éviter c’est l’union de la Russie et de l’Allemagne, un concept que le géopoliticien belge Jean THIRIART modernisera en « Empire euro-soviétique » (3), la constitution de ce que MACKINDER appelle l’île mondiale (world island), un puissant Etat ayant d’immenses ressources et de vastes étendues terrestres, ce qui permettrait à la fois d’avoir de grandes capacités territoriales de défense et de construire une flotte qui mettrait en péril l’Empire britannique. »
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