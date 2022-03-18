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Стрелков Игорь | НАВАЛЬНЫЙ против ПУТИНА 23 января | Дворец Путина | Перспективы 2021 для русских (22.01.2021)
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103 views • March 18, 2022
Источник:
Сергей Задумов https://www.youtube.com/channel/UCj837tBwGFjcKyVriMp_6pA
Настал ли момент кризиса, о котором так давно писал и говорил Игорь Стрелков? Навальный вернулся в РФ и сразу был задержан. Сейчас он в девятке Матросской тишины. Его сторонники и он сам призвали людей выходить на Пушкинскую 23 января 2021 года. Что делать русским националистам в этой ситуации? Обсудим всё и проанализируем. Каковы наши перспективы на 2021 год?
В пятницу, 22 января 2021 года в 19-30 на канале "Русский Интерес" стрим с нашим политическим экспертом Евгением Эдуардовичем Михайловым.
Особый гость - Игорь Иванович Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин), русский военный и политический деятель, публицист. Русский националист и монархист.
Стрим проводит социолог Сергей Задумов.
00:00 - техническое начало,
0:17 - начало,
2:05 - Стрелков о перспективах 2021,
4:25 - фактор Навального,
5:50 - возможен ли удар США по нашим ВС, Байден,
12:45 - элита США, Китай,
14:56 - что может быть серьёзного в 2021 г., приоритеты Байдена, трансфер власти,
20:33 - возможная реакция Кремля на давление,
26:52 - цена на нефть,
28:07 - трансфер власти,
28:53 - Навальный не субъект,
31:58 - дефицит информации о трансфере,
38:47 - возможные кандидаты в преемники,
43:33 - о диктатуре,
48:22 - трансфер,
56:45 - Северный поток - 2,
1:02:20 - Байден,
1:04:05 - объединение "За правду" и эсеров,
1:16:03 - возвращение Навального,
1:24:00 - о тройках,
1:29:35 - зачем арестовали Навального,
1:34:20 - призрак гражданской войны,
1:44:20 - ролик про Дворец,
1:51:50 - 1-3 млрд. долларов за дворец и 250 млрд. долларов субсидий Украине,
1:57:40 - Навальный был единственным разрешённым оппозиционером,
2:00:00 - Путина приговорили,
2:03:46 - будут ли санкции к олигархам,
2:06:04 - Навальный -Керенский,
2:17:40 - санкции и олигархи,
2:22:52 - позиция по акции 23 января,
2:37:20 - контроль политического процесса, выборы в Думу,
2:43:48 - могут ли арестовать Стрелкова,
2:44:50 - Карабах,
2:46:33 - интервью Ивану Миронову,
2:53:20 - Стрелков и власть на Донбассе,
2:54:11 - Иван Грозный,
2:57:25 - единство славян,
3:01:36 - оценка своей роли в 2014 г. Стрелковым постфактум,
3:03:46 - просьба ВВП Януковичу не применять армию,
3:18:25 - согласован ли Навальный всеми на Западе,
3:23:44 - Андрей Савельев
Сергей Задумов https://www.youtube.com/channel/UCj837tBwGFjcKyVriMp_6pA
Настал ли момент кризиса, о котором так давно писал и говорил Игорь Стрелков? Навальный вернулся в РФ и сразу был задержан. Сейчас он в девятке Матросской тишины. Его сторонники и он сам призвали людей выходить на Пушкинскую 23 января 2021 года. Что делать русским националистам в этой ситуации? Обсудим всё и проанализируем. Каковы наши перспективы на 2021 год?
В пятницу, 22 января 2021 года в 19-30 на канале "Русский Интерес" стрим с нашим политическим экспертом Евгением Эдуардовичем Михайловым.
Особый гость - Игорь Иванович Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин), русский военный и политический деятель, публицист. Русский националист и монархист.
Стрим проводит социолог Сергей Задумов.
00:00 - техническое начало,
0:17 - начало,
2:05 - Стрелков о перспективах 2021,
4:25 - фактор Навального,
5:50 - возможен ли удар США по нашим ВС, Байден,
12:45 - элита США, Китай,
14:56 - что может быть серьёзного в 2021 г., приоритеты Байдена, трансфер власти,
20:33 - возможная реакция Кремля на давление,
26:52 - цена на нефть,
28:07 - трансфер власти,
28:53 - Навальный не субъект,
31:58 - дефицит информации о трансфере,
38:47 - возможные кандидаты в преемники,
43:33 - о диктатуре,
48:22 - трансфер,
56:45 - Северный поток - 2,
1:02:20 - Байден,
1:04:05 - объединение "За правду" и эсеров,
1:16:03 - возвращение Навального,
1:24:00 - о тройках,
1:29:35 - зачем арестовали Навального,
1:34:20 - призрак гражданской войны,
1:44:20 - ролик про Дворец,
1:51:50 - 1-3 млрд. долларов за дворец и 250 млрд. долларов субсидий Украине,
1:57:40 - Навальный был единственным разрешённым оппозиционером,
2:00:00 - Путина приговорили,
2:03:46 - будут ли санкции к олигархам,
2:06:04 - Навальный -Керенский,
2:17:40 - санкции и олигархи,
2:22:52 - позиция по акции 23 января,
2:37:20 - контроль политического процесса, выборы в Думу,
2:43:48 - могут ли арестовать Стрелкова,
2:44:50 - Карабах,
2:46:33 - интервью Ивану Миронову,
2:53:20 - Стрелков и власть на Донбассе,
2:54:11 - Иван Грозный,
2:57:25 - единство славян,
3:01:36 - оценка своей роли в 2014 г. Стрелковым постфактум,
3:03:46 - просьба ВВП Януковичу не применять армию,
3:18:25 - согласован ли Навальный всеми на Западе,
3:23:44 - Андрей Савельев
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