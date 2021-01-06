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Роман Милованов о книге 'Диагноз рак Лечиться или жить'
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1316 views • January 06, 2021
Известный видеоблогер Роман Милованов делится своим мнением о книге “Диагноз – рак: лечиться или жить?…”
Читать/скачать бесплатно электронную версию книги или приобрести книгу у издательства (там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв): https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Подробнее узнать об альтернативной (натуральной) концепции рака, а также о методах его лечения, можно на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо
Читать/скачать бесплатно электронную версию книги или приобрести книгу у издательства (там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв): https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Подробнее узнать об альтернативной (натуральной) концепции рака, а также о методах его лечения, можно на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо
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