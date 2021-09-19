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Hi-Tech Φυλακή
George Gikodimas OPA
George Gikodimas OPA
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17 views • September 19, 2021
YouTube Channel: https://www.youtube.com/GeorgeGikodimasOPAOppressivePeopleAttack

Bio: https://georgegikodimasopa.blogspot.com/p/biography.html

ΣτίχοιΣτίχοι/Lyrics: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
Ερμηνευτής/Vocals: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
Μουσική/Music: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas

CD Single: High Tech Φυλακή
Έτος/Year: 20/07/2017

Παραγωγή/Produced: Music Art Lab

Πες μου πόσα θέλεις να μου φτιάξεις τον χάρτη ξανά.
Ανατολία, Ρωμυλία, Ιλλυρία, Μακεδονία

Πες μου πόσα θέλεις να μοιράσεις το πακέτο σωστά
Τον Μοριά και τα νησιά
Χώρισέ τα στα μισά… και τη Θράκη

Πες μου πόσα θέλεις να κρατήσεις τους Ρώσους μακριά
Κόψε τους πίτα από το Ιράκ και από την Συρία ποσοστά… άστο Ιράν

Οι τραπεζίτες δίνουν όσο κι όσο για να γίνει σωστά η δουλειά
Καινούρια αγορά και όλα πιο φθηνά

Η δικιά μας ζωή
High tech φυλακή
Η αόρατος αρχή
High tech φυλακή
Η δικιά μας ζωή
High tech terrorism
Ένα like, ένα tweet, ένα selfie, ένα click...

Πέφτουν, τα αστέρια πέφτουν
Πέφτουν στην γη φωτιά και βροχή
Πέφτει και ο κόσμος πέφτει, πέφτει στη γη
Και μετά η σιωπή

Στη Βόρειο Αφρική θέλω ίσια τιμή
Δολάριο στο βαρέλι, η αγορά τους το αντέχει

Με τους Κινέζους τα έχω βρει,
Έχουν άλλο νταραβέρι αυτοί
Γλυκοκοιτάζουνε το Νότο,
Θα τους ανοίξουνε λίγο τον δρόμο
Στρατηγέ μου το ΝΑΤΟ για να φτάσει στον Ευφράτη
Στην Ασία θέλουμε πλάτη
Θέλουν λεφτά, θέλουν εδάφη

Η δικιά μας ζωή
High tech φυλακή
Η αόρατος αρχή
High tech φυλακή
Η δικιά μας ζωή
High tech terrorism
Ένα like, ένα tweet, ένα selfie, ένα click...

Στρατηγέ μου φοβάμαι μήπως κάνουμε λάθος ξανά…
Θα το ψάξω πιο βαθειά, θα μιλήσω με Τον…
Keywords
opageorgegikodimas
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