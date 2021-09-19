© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Hi-Tech Φυλακή
Follow
0
Share
Report
17 views • September 19, 2021
YouTube Channel: https://www.youtube.com/GeorgeGikodimasOPAOppressivePeopleAttack
Bio: https://georgegikodimasopa.blogspot.com/p/biography.html
ΣτίχοιΣτίχοι/Lyrics: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
Ερμηνευτής/Vocals: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
Μουσική/Music: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
CD Single: High Tech Φυλακή
Έτος/Year: 20/07/2017
Παραγωγή/Produced: Music Art Lab
Πες μου πόσα θέλεις να μου φτιάξεις τον χάρτη ξανά.
Ανατολία, Ρωμυλία, Ιλλυρία, Μακεδονία
Πες μου πόσα θέλεις να μοιράσεις το πακέτο σωστά
Τον Μοριά και τα νησιά
Χώρισέ τα στα μισά… και τη Θράκη
Πες μου πόσα θέλεις να κρατήσεις τους Ρώσους μακριά
Κόψε τους πίτα από το Ιράκ και από την Συρία ποσοστά… άστο Ιράν
Οι τραπεζίτες δίνουν όσο κι όσο για να γίνει σωστά η δουλειά
Καινούρια αγορά και όλα πιο φθηνά
Η δικιά μας ζωή
High tech φυλακή
Η αόρατος αρχή
High tech φυλακή
Η δικιά μας ζωή
High tech terrorism
Ένα like, ένα tweet, ένα selfie, ένα click...
Πέφτουν, τα αστέρια πέφτουν
Πέφτουν στην γη φωτιά και βροχή
Πέφτει και ο κόσμος πέφτει, πέφτει στη γη
Και μετά η σιωπή
Στη Βόρειο Αφρική θέλω ίσια τιμή
Δολάριο στο βαρέλι, η αγορά τους το αντέχει
Με τους Κινέζους τα έχω βρει,
Έχουν άλλο νταραβέρι αυτοί
Γλυκοκοιτάζουνε το Νότο,
Θα τους ανοίξουνε λίγο τον δρόμο
Στρατηγέ μου το ΝΑΤΟ για να φτάσει στον Ευφράτη
Στην Ασία θέλουμε πλάτη
Θέλουν λεφτά, θέλουν εδάφη
Η δικιά μας ζωή
High tech φυλακή
Η αόρατος αρχή
High tech φυλακή
Η δικιά μας ζωή
High tech terrorism
Ένα like, ένα tweet, ένα selfie, ένα click...
Στρατηγέ μου φοβάμαι μήπως κάνουμε λάθος ξανά…
Θα το ψάξω πιο βαθειά, θα μιλήσω με Τον…
Bio: https://georgegikodimasopa.blogspot.com/p/biography.html
ΣτίχοιΣτίχοι/Lyrics: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
Ερμηνευτής/Vocals: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
Μουσική/Music: Γιώργος Γκικοδήμας/George Gikodimas
CD Single: High Tech Φυλακή
Έτος/Year: 20/07/2017
Παραγωγή/Produced: Music Art Lab
Πες μου πόσα θέλεις να μου φτιάξεις τον χάρτη ξανά.
Ανατολία, Ρωμυλία, Ιλλυρία, Μακεδονία
Πες μου πόσα θέλεις να μοιράσεις το πακέτο σωστά
Τον Μοριά και τα νησιά
Χώρισέ τα στα μισά… και τη Θράκη
Πες μου πόσα θέλεις να κρατήσεις τους Ρώσους μακριά
Κόψε τους πίτα από το Ιράκ και από την Συρία ποσοστά… άστο Ιράν
Οι τραπεζίτες δίνουν όσο κι όσο για να γίνει σωστά η δουλειά
Καινούρια αγορά και όλα πιο φθηνά
Η δικιά μας ζωή
High tech φυλακή
Η αόρατος αρχή
High tech φυλακή
Η δικιά μας ζωή
High tech terrorism
Ένα like, ένα tweet, ένα selfie, ένα click...
Πέφτουν, τα αστέρια πέφτουν
Πέφτουν στην γη φωτιά και βροχή
Πέφτει και ο κόσμος πέφτει, πέφτει στη γη
Και μετά η σιωπή
Στη Βόρειο Αφρική θέλω ίσια τιμή
Δολάριο στο βαρέλι, η αγορά τους το αντέχει
Με τους Κινέζους τα έχω βρει,
Έχουν άλλο νταραβέρι αυτοί
Γλυκοκοιτάζουνε το Νότο,
Θα τους ανοίξουνε λίγο τον δρόμο
Στρατηγέ μου το ΝΑΤΟ για να φτάσει στον Ευφράτη
Στην Ασία θέλουμε πλάτη
Θέλουν λεφτά, θέλουν εδάφη
Η δικιά μας ζωή
High tech φυλακή
Η αόρατος αρχή
High tech φυλακή
Η δικιά μας ζωή
High tech terrorism
Ένα like, ένα tweet, ένα selfie, ένα click...
Στρατηγέ μου φοβάμαι μήπως κάνουμε λάθος ξανά…
Θα το ψάξω πιο βαθειά, θα μιλήσω με Τον…
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.