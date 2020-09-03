ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ

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42 views • September 03, 2020
O Yuri Alexandrovich Bezmenov αρχικά και αργότερα Tomas David Schuman ελέω αποστασίας στον Καναδά πριν την κατάρρευση της
Σοβιετικής Ένωσης, υπήρξε δημοσιογράφος για ένα κρατικά ελεγχόμενο πρακτορείο ειδήσεων, το RIA Novosti Press. Μέρος της
εργασίας του ήταν να επεξεργάζεται και να "φυτεύει" προπαγανδιστικό Σοβιετικό υλικό σε ξένα μέσα ενημέρωσης όντας άριστος
υπονομευτής.

Στο παρόν βίντεο παραδίδει μαθήματα περί των μηχανισμών της υπονόμευσης και της προπαγάνδας. Αφιερώνεται σε όσους ακόμη
πιστεύουν ΤΥΦΛΑ όσα βλέπουν και όσα κατά καιρούς διαβάζουν.

Η πραγματικότητα έχει πάντοτε 2 όψεις. Εξαρτάται ποια από τις 2 θέλεις εσύ να βλέπεις. Το τελευταίο δεν σημαίνει πάντοτε πως είσαι σε θέση να διακρίνεις την αληθινή...

Η υπονόμευση και προπαγάνδα έχουν ως κύριους στόχους, για να αναπτυχθούν και να επιφέρουν τα θανάσιμα αποτελέσματα που
αποσκοπούν οι ενορχηστρωτές, τα ακόλουθα :

1) ΘΡΗΣΚΕΙΑ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)
2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
4) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5) ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6) ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τις τραγικές επιπτώσεις που έχει η υπονόμευση και η προπαγάνδα σε ΚΑΘΕ κοινωνία και χώρα ως φυσική συνέχεια θα πρέπει να τις διαβάσετε μόνοι σας (δεν θέλω να σας χαλάσω την ΕΚΠΛΗΞΗ) !

Τέλος, όσοι καταφέρατε να πετάξετε ένα καλό ποσοστό σκουπιδιών που οικειοθελώς γεμίσαμε στο μυαλό μας, θα αντιληφθείτε πως
και γιατί φτάσαμε εδώ και ως άνθρωποι και ως χώρα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ από τη μεταπολίτευση και μετά.

Και εφόσον με τη βοήθεια του Θεού δείτε ελεύθερα και καθαρά την πικρή πραγματικότητα, τότε πιθανόν να δείτε και τον δρόμο της
επιστροφής και ως ατομικές μονάδες και ως Έθνος.

Καλώς όρισες αδερφή / αδερφέ μου στο κοπιαστικό μα συνάμα αναζωογονητικό ταξίδι της επιστροφής πίσω στις αρχές και στις αξίες
που μας εκτόξευσαν στη κορυφή του κόσμου και στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και ίσως καταφέρουμε ΟΛΟΙ μαζί, να τιμήσουμε τους αρχαίους ημών προγόνους κλείνοντας ένα φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής ευαρεστώντας και Εκείνον που μας τίμησε να γραφτεί ο
Λόγος του εις την Ελληνική, τον ίδιο τον Θεό.

* Στο 17:07 η μετάφραση εσφαλμένα αναφέρει τον Spiro Theodore Agnew ως Spiro Arniew. Ο Σπύρος Agnew (πατέρας του ο
Θεόφραστος Αναγνωστόπουλος) έφτασε μέχρι τη θέση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ επί θητείας Ρίτσαρντ Νίξον. Ήταν ο 39ος
Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ από 20/01/1969 έως 10/10/1973.
Keywords
subversionyuri alexandrovich bezmenovsoviet defectorria novosti presskgb propagnda centertomas david schuman
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