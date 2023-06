Abortion Before & After. WHO: 73 million “Abortions=Murders per year”. The biggest genocide on earth. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΤΡΩΣΗΣ. ΠΟΥ: 73.000.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ

Abortion Before & After. WHO: 73 million “Abortions=Murders per year”. The biggest genocide on earth. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ (ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΤΡΩΣΗΣ). ΠΟΥ: 73.000.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ https://ugetube.com/watch/EbdE3SbPu6HgUQI , https://rumble.com/v2s12ck-abortion-before-and-after-who-73-million-abortionsmurders-genocide-per-year.html . SOURCES – ΠΗΓΕΣ: https://www.worldometers.info/abortions/ , https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion .





Abortion Before & After. WHO: 73 million “Abortions=Murders per year”. The biggest genocide on earth. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ. ΠΟΥ: 73.000.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ=ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ. (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΘΩΩΣΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ).





ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 73 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ https://www.worldometers.info/abortions/ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion , ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ.



82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .





Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/7915a831-fc52-43af-85e1-bc9995aed226 , https://ugetube.com/watch/48P24aYo4Ejcmqz , https://rumble.com/v2qowx4-only-the-eternal-truth-of-christ-and-his-orthodox-church-save-us.html .





Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑNΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ, ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΤΡΕΛΑΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».

