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SYNTONISATION #1 du Mercredi 11 novembre 2020 - Jean-Jacques Crevecoeur
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8 views • November 14, 2020
11 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=54t5OL0eWJA
Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCMHRzZe50Agv1KyyyTB_H8w
Participez en direct ou revivez en différé cette session de syntonisation du Mercredi 11 novembre 2020 diffusée à 20 heures (Europe) - 14 heures (Québec).
INFORMATIONS CONCERNANT LES SESSIONS DE SYNTONISATION ANNONCÉES :
— QUAND : Ces sessions ont lieu tous les mercredis et tous les samedis (à partir du Me 11 novembre) à 20 heures précises (Europe) - 14 heures précises (Québec) ;
— REPLAY : Comme le temps et l'espace n'existent pas, il vous sera toujours possible de vivre ces syntonisations en différé et d'en ressentir les mêmes bénéfices qu'en direct ;
— OÙ : Pour démarrer, ces sessions auront lieu sur la chaîne privée, dans l'onglet Syntonisation. Plus tard, elle pourra être suivie sur différentes plateformes simultanément ;
— DÉMARRAGE : La première session se tiendra le mercredi 11 novembre 2020 ;
— DURÉE : La durée de ces sessions est d'environ 30 minutes. La salle virtuelle est ouverte une dizaine de minutes avant le début. Les sessions commencent strictement à l'heure prévue ;
— FRAIS : La participation à ces sessions est évidemment gratuite ;
— INVITATION : Ces sessions sont ouvertes à tous. N'hésitez pas à inviter vos amis et connaissances en leur communiquant l'URL d'inscription de la chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— CONTENU : Ces sessions ne sont reliées à aucune religion et à aucune mouvance spirituelle. Il s'agira simplement de se syntoniser à la vibration de notre Terre-Mère et de visualiser individuellement le futur auquel chacun aspire. D'une session à l'autre, nous aborderons un aspect différent de la vie en commun.
Publication de cette vidéo : mercredi 11 novembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 11 novembre 2020
Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCMHRzZe50Agv1KyyyTB_H8w
Participez en direct ou revivez en différé cette session de syntonisation du Mercredi 11 novembre 2020 diffusée à 20 heures (Europe) - 14 heures (Québec).
INFORMATIONS CONCERNANT LES SESSIONS DE SYNTONISATION ANNONCÉES :
— QUAND : Ces sessions ont lieu tous les mercredis et tous les samedis (à partir du Me 11 novembre) à 20 heures précises (Europe) - 14 heures précises (Québec) ;
— REPLAY : Comme le temps et l'espace n'existent pas, il vous sera toujours possible de vivre ces syntonisations en différé et d'en ressentir les mêmes bénéfices qu'en direct ;
— OÙ : Pour démarrer, ces sessions auront lieu sur la chaîne privée, dans l'onglet Syntonisation. Plus tard, elle pourra être suivie sur différentes plateformes simultanément ;
— DÉMARRAGE : La première session se tiendra le mercredi 11 novembre 2020 ;
— DURÉE : La durée de ces sessions est d'environ 30 minutes. La salle virtuelle est ouverte une dizaine de minutes avant le début. Les sessions commencent strictement à l'heure prévue ;
— FRAIS : La participation à ces sessions est évidemment gratuite ;
— INVITATION : Ces sessions sont ouvertes à tous. N'hésitez pas à inviter vos amis et connaissances en leur communiquant l'URL d'inscription de la chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— CONTENU : Ces sessions ne sont reliées à aucune religion et à aucune mouvance spirituelle. Il s'agira simplement de se syntoniser à la vibration de notre Terre-Mère et de visualiser individuellement le futur auquel chacun aspire. D'une session à l'autre, nous aborderons un aspect différent de la vie en commun.
Publication de cette vidéo : mercredi 11 novembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 11 novembre 2020
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