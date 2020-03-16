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Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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20 views • March 16, 2021
12 MAR 2021 KØBENHAVNS BYRET: Thi kendes for ret:
Tiltalte … straffes med fængsel i 2 år.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.”
https://domstol.dk/koebenhavn/aktuelt/2021/3/dom-i-sag-om-deltager-i-demonstration/

Straffeloven LBK nr 1650 af 17/11/2020 GÆLDENDE
Kapitel 24 Seksualforbrydelser
§ 224 Stk. 2. Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650#idb502f239-5aa4-49bf-885d-79a1235d286b

09-04-2017: Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret. Hvor er retssikkerheden?
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35157

Google
'K10.dk børnesager': https://bit.ly/38tVhR4
'K10 tvangsfjernelse': https://bit.ly/3tiZ77B

Politi Senioranklager Henrik Uhl Pedersen
https://twitter.com/Henrik_Uhl
https://www.linkedin.com/in/henrik-uhl-pedersen-8a68232/
https://politi.dk/koebenhavns-vestegns-politi/nyhedsliste/doemt-for-drabsforsoeg-og-vaabenbesiddelse/2017/03/23
Anklager Henrik Uhl Pedersen, telefon 7258 7458

10. mar. 2021 Anklager kræver tre års fængsel til kvinde for demo-tale
https://www.tjekdet.dk/indsigt/loerdag-aften-skiftede-coronaskeptikere-grydelaagene-ud-med-kanonslag-hvem-staar-bag
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2021-03-10-anklager-kraever-tre-ars-faengsel-til-kvinde-for-demo-tale
https://www.berlingske.dk/samfund/anklager-kraever-tre-aars-faengsel-til-kvinde-for-demo-tale
https://faa.dk/artikel/anklager-kr%C3%A6ver-tre-%C3%A5rs-f%C3%A6ngsel-til-kvinde-for-demo-tale
https://fyens.dk/artikel/anklager-kr%C3%A6ver-tre-%C3%A5rs-f%C3%A6ngsel-til-kvinde-for-demo-tale

Fredag d. 12. mar. 2021 - kl. 13:11
Mor to år i fængsel: Opfordrede til vold under demo
30-årig mor til to idømt to års fængsel for at opfordre til vold under Men In Black-demonstration
https://ekstrabladet.dk/krimi/mor-to-aar-i-faengsel-opfordrede-til-vold-under-demo/

Nanna Fri's taler.
29.08.2020 Part 8) Frihed eller Fascisme? Frihedskæmper Nanna Fri fortæller lidt om de grønlandske børn
https://www.bitchute.com/video/0yiKoHa4hIrO/

19.09.2020 Nanna Fri - Frihed Eller Fascisme
Nanna Fri holdt dundertale om sammenhold, samt kritik af psykiatrien og beskyttelse af børn og unge.
https://youtu.be/_K5yupWy5Go

14.11.2020 Nanna Fri - Tale ved første afstemning af epidemiloven.
Vanen tro, lægger Nanna Fri aldrig fingrene imellem, når hun tordner imod magthavere og forsvarer børns rettigheder på
https://youtu.be/NvjxTHEF3IU

Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
Are things connected? [Fascism and sexually 'sick' pervert Pedophilia] watch this video and get the answer
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/

The Danish Foreign minister Jeppe Kofod is a pedophile! [danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
[Links under videoen]

Danmark første land i verdenen der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web

Danmark hele verdens mekka for børneporno!
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web

Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web

https://www.bt.dk/politik/jeppe-kofod-traekker-sig-efter-sex-med-15-aarig
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/andersvistisen/ECE8678185/jeppe-kofod-moralens-vogter/
https://tv.frihedensstemme.dk/2020/09/19/danske-journalister-hader-islamkritiker-freder-sexgale-socialdemokrater/
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-09-15-mette-frederiksen-freder-jeppe-kofod-efter-sexisme-debat

http://balletmagnifique.blogspot.com/2020/09/jeppe-kofod-brugte-ikke-kondom-15-arig.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2020/09/en-nat-pa-esbjerg-hjskole-jeppe-kofod.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2019/06/danmarks-ny-udenrigsminister-tog-15.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2020/09/usmagelig-vittighed-om-jeppe-kofod.html?q=Jeppe+Kofod
http://balletmagnifique.blogspot.com/2019/07/kneppe-kofod-udenrigsministerens.html?q=Jeppe+Kofod

"Jeppe Kofod anmeldt for voldtægt"
47,472 views • Oct 19, 2020
Source: Lars Andersen - 46K subscribers
https://www.youtube.com/c/LarsAndersenFrihed/videos

Frank Jensen på Facebook: "Jeg beklager", at kvinder har følt sig krænket
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/frank-jensen-paa-facebook-jeg-beklager-kvinder-har-foelt-sig-kraenket
"Der har været en usund kultur" = direkte løgn.
Der er stdig og har været i årevis en syg satanisk 'kultur'
Note: Læs kommentarene under opslaget...
https://www.facebook.com/frank.jensen/posts/10158164439823564

Sexchikane: Frank Jensen kyssede og slikkede
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4058833.ece

Mark Haugegaard Nielsen 10.03.2021
Vågn op Danmark!
https://www.facebook.com/theoneandonlyquestionmark/posts/10159404724044396
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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