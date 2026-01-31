ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΤΑΞΙΚΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ HAARP (ελληνικοί υπότιτλοι)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Το ντοκιμαντέρ Holes in Heaven? H.A.A.R.P. & Advances in Tesla Technology κυκλοφόρησε το 1998. Αυτή η παραγωγή, που εξερευνά το πρόγραμμα HAARP και την τεχνολογία του Nikola Tesla με αφήγηση από τον Martin Sheen, προβλήθηκε ως ντοκιμαντέρ/ειδικό επεισόδιο εκείνης της χρονιάς.
ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ - ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - E.L.F. ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ - ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ - E.L.F. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ - ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ - ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ.
Υ.Γ.: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ HAARP (ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΑΝΤΑΡ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
ΥΠΕΡΟΠΛΟ HAARP ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
Βρετανικές Βάσεις:Tα ιονοσφαιρικά ραντάρ, το ECHELON και η NSA
HAARP - πολλές πληροφορίες εδώ:
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ G.H.REES. AΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΨΕΥΔΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ CABAL ΕΒΡΑΙΩΝ — ΣΑΞΟΝΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ — ΡΩΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ._
(1) : AΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ CHEMTRAILS ME AΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΝ ΝΑΤΟ ΚΑΙ SEATO , ΩΣ «ΕΦΕΥΡΕΣΗ» ΤΡΙΩΝ ΚΙΝΕΖΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» ΤΩΝ ΗΠΑ , ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ , ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «LEAVERMORE LABORATORY» TΩΝ ΗΠΑ , ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΛΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ::: (Α) : ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ , ΚΑΙ (Β) : ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ TΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΧΩΡΩΝ.__
(2) : ΠΕΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «HAARP» , ΕΙΣ ΑΛΑΣΚΑ ΤΩΝ ΗΠΑ , ΟΛΛΑΝΔΙΑ , ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ , ΡΩΣΙΑ , ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ , ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟΥΣ ::: (Α) : ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΕΙΣΜΩΝ — ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΩN ΥΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΝΑΤΟ + SEATO , ANΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΑΑRP ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ , ΚΑΙ (Β) : ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΞΗΡΑΣΙΑΣ Η’ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ Η’ ΠΟΛΙΚΟΥ ΨΥΧΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΝΑΤΟ + SEATO , ANΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ «HAARP» .__
(3) : ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ LASER , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ LASERS ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΤΗΣ NASA , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΩΝ , ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜASER THΣ ΝΑSA ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΩΝ , ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ::: (Α) : ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ ΣΥΝΕΧΩΝ «ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ» , (Β) : ΣΥΝΕΧΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ Η’ ΠΟΛΙΚΟΥ ΨΥΧΟΥΣ «ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ» , (Γ) : ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΔΕΣΜΕΣ LASER , ME KΑΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΞΩΘΕΝ , ΚΑΙ (Δ) : ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΔΕΣΜΕΣ ΜΑSER , ME KΑΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΣΩΘΕΝ , ΛΟΓΩ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ , ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ , ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟ., ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ , ΜΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ .__ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (Γ) ΚΑΙ (Δ) , Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ NASA TΩΝ ΗΠΑ , ΕΚΑΨΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΙΔΕ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ( ΙΔΕ ΕΛΛΑΔΑ — ΓΑΛΛΙΑ — ΙΣΠΑΝΙΑ — ΚΛΠ ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ , ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΔΑΣΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ — ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ — ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ ΕΛΛΑΔΟΣ.__ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ NASA KAI ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΦΥΤΩΝ , ΕΙΝΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΗΣ CABAL ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ROCKFELLER , ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ KAI ΣΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ CABAL ΤΩΝ ΗΠΑ , FAUCI , BILL GATES , ELON MUSK , BIDEN , KAI ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ , ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «5G'» H ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ TO DNA TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ — ΖΩΩΝ — ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΩΝ , ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΓΗΣ ΤΟΥ BILL GATES , ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΚΙΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ mRNA /COVID –19 , HTOI ΤΕΧΝΗΤΩΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ «Α» ΚΑΙ «Β» , ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 5 ΔΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΩΝ ΔΙΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ( ΙΔΕ ΒΙΒΛΙΟ «TALMOUD» ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΡΑΒΒΙΝΩΝ ΤΗΣ CABAL, GEORGIA GUIDESTONES, ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΑΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ, ΚΛΠ) .