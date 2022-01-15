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THIS LADY TOOK THE ASTRA ZENICA AND PFIZER JAB AND HAS BEEN SUFFERING WITH BELLS PALSY EVER SINCE , A HORRIFIC SIDE EFFECT OF THE BIO WEAPONIZED MRNA JAB , FOR 7 MONTHS NOW ,
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152 views • January 15, 2022
ANOTHER SIDE EFFECT FROM THE SUPER DUPER SAFE AND EFFECTIVE DEATH SHOT - A SLOW RELEASE DEATH SENTENCE WITH HIV AIDS TO DESTROY YOUR IMMUNE SYSTEM - THE DESTRUCTION OF THE 3RD TEMPLE - THATS YOUR BODY THE VESSEL MADE IN GODS IMAGE - NOW ABOMANIZED! BECAUSE YOU WANTED SOMETHING FROM THE WORLD DO YOU NOT KNOW? YOUR RICHES ARE IN THE HEART! PROTECT THE TEMPLE AS IT HAS A DEVINE LINK TO ALMIGHTY GOD THE CREATOR AND YOUR GENES ARE ALL CODED WITH HIS NAME - BILL GATES COMES TO REMOVE GODS INSIGNIA AND PUT HIS IN ITS PLACE FALSE LIGHT FALSE AI FALSE WORLD FALSE MESSIAH FALSE ONE WORLD GOVERNMENT FALSE ONE MONEY SYSTEM FALSE EDUCATION FALSE DOCTRINE FALSE NEWS FALSE VIRUS FALSE UFO FALSE EVERYTHING! - DO YOU HAVE REAL EYES TO SEE OR ARE YOU STILL UNDER THE SPELL? TIME TO WAKE UP!
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SEALED , TIME TO STAND IN YOUR TRUTH! - https://www.brighteon.com/97c98d2a-de7a-4622-b9ae-5e101a279615
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
MORE VACCINE INJURIES - YOUNG HEARTS 9 - https://www.brighteon.com/cb7cc3fd-5934-43ed-8934-33f0ef3031ac
THE BBC FINALLY ADMIT THE VACCINE KILLED ITS EMPLOYEE - https://www.brighteon.com/0ed696db-4b96-4ee5-9fe3-339ea131f588
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