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Доктор Джуди Миковиц "ПЛАНдемия" (Dr. Judy Mikovits "PLANdemic")
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212 views • February 26, 2021
Русский перевод документального фильма «PLANdemic».
Этот разоблачительный фильм был заблокирован на всех основных социальных медиа-платформах из-за раскрытия правды о COVID-19.
Англоязычная версия фильма на сайте https://plandemicseries.com/
Джуди Миковиц (Dr. Judy Anne Mikovits) - одна из самых выдающихся ученых своего поколения. В 1980 году она присоединилась к NIH (Национальный институт здравоохранения США - учреждение министерства здравоохранения и социальных служб США) в качестве ученого в области молекулярной вирусологии в Национальном институте рака. Там Джуди начала свое 20-летнее сотрудничество с Фрэнком Рускетти, пионером в области ретровирусологии человека. В 1983 году она помогла доктору Руссетти выделить вирус ВИЧ и связать его со СПИДом. Ее босс из NIH Энтони Фаучи отложил публикацию этой критической статьи на 6 месяцев, чтобы позволить своему протеже Роберту Галло ратиражировать и опубликовать выводы статьи, чтобы претендовать на гранд/кредит.
Задержка с массовым тестированием на ВИЧ позволила СПИДу получить значительное распространение по всему миру, а Фаучи помогла получить повышение до директора NIAID(Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) является одним из 27 институтов и центров, входящих в состав Национального института здравоохранения (NIH).
В 2006 году д-р Миковиц за свои открытия и труды получила повышение и стала директором Института нервно-иммунных заболеваний Уиттмора Петерсона и начала сотрудничество с д-ром Рускетти уже в поисках причины синдрома хронической усталости, который внезапно стал эпидемией в 1980-х гг. Тогда доминирующее мужское начало в медицинском сообществе назвало СХУ (CFS) психосоматическим "яппи-гриппом", вызванным тем, что хрупкие женщины устают на работе.
Однако, доктор Миковиц обнаружила, что 67% больных женщин были носителями определенного вируса-так называемого Ксенотропного вируса мышиного лейкоза, - который появлялся у здоровых женщин только в 4% случаев.
XMRV (Ксенотропный вирус мышиного лейкоза) также ассоциируется с раком предстательной железы, молочной железы, яичников, лейкемией и множественной миеломой. Многие женщины с XMRV рожали детей с аутизмом.
В 2009 году, Миковиц Рускетти опубликовали свои взрывные результаты в журнале Science, оставив без ответа один вопрос: как XMRV проникает в людей?
Некоторые исследователи связывали первую вспышку XMRV с вакциной против полиомиелита, введенной врачам и медсестрам, что привело к "эпидемии 1934 года в окружной больнице Лос-Анджелеса". Эта вакцина была выращена в измельченных мышиных мозгах, несмотря на то, что ретровирусы мертвых животных могут выживать в их клеточных остатках/линиях и загрязнять вакцины.
Исследования доктора Миковиц показали, что вирус XMRV присутствовал в вакцинах MMR, комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которая представляет собой смесь ослабленных (аттенуированных) вирусов трёх заболеваний, которые вводили американским детям и солдатам.
Доктор Фаучи приказал Миковиц держать рот на замке. Когда она отказалась, он конфисковал ее рабочие тетради, книги, справочные материалы и жесткие диски, выгнал ее с государственной работы и запретил ей получать гранты NIH, положив конец ее научной карьере. В итоге, XMRV до сих остается в американских вакцинах.
Этот разоблачительный фильм был заблокирован на всех основных социальных медиа-платформах из-за раскрытия правды о COVID-19.
Англоязычная версия фильма на сайте https://plandemicseries.com/
Джуди Миковиц (Dr. Judy Anne Mikovits) - одна из самых выдающихся ученых своего поколения. В 1980 году она присоединилась к NIH (Национальный институт здравоохранения США - учреждение министерства здравоохранения и социальных служб США) в качестве ученого в области молекулярной вирусологии в Национальном институте рака. Там Джуди начала свое 20-летнее сотрудничество с Фрэнком Рускетти, пионером в области ретровирусологии человека. В 1983 году она помогла доктору Руссетти выделить вирус ВИЧ и связать его со СПИДом. Ее босс из NIH Энтони Фаучи отложил публикацию этой критической статьи на 6 месяцев, чтобы позволить своему протеже Роберту Галло ратиражировать и опубликовать выводы статьи, чтобы претендовать на гранд/кредит.
Задержка с массовым тестированием на ВИЧ позволила СПИДу получить значительное распространение по всему миру, а Фаучи помогла получить повышение до директора NIAID(Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) является одним из 27 институтов и центров, входящих в состав Национального института здравоохранения (NIH).
В 2006 году д-р Миковиц за свои открытия и труды получила повышение и стала директором Института нервно-иммунных заболеваний Уиттмора Петерсона и начала сотрудничество с д-ром Рускетти уже в поисках причины синдрома хронической усталости, который внезапно стал эпидемией в 1980-х гг. Тогда доминирующее мужское начало в медицинском сообществе назвало СХУ (CFS) психосоматическим "яппи-гриппом", вызванным тем, что хрупкие женщины устают на работе.
Однако, доктор Миковиц обнаружила, что 67% больных женщин были носителями определенного вируса-так называемого Ксенотропного вируса мышиного лейкоза, - который появлялся у здоровых женщин только в 4% случаев.
XMRV (Ксенотропный вирус мышиного лейкоза) также ассоциируется с раком предстательной железы, молочной железы, яичников, лейкемией и множественной миеломой. Многие женщины с XMRV рожали детей с аутизмом.
В 2009 году, Миковиц Рускетти опубликовали свои взрывные результаты в журнале Science, оставив без ответа один вопрос: как XMRV проникает в людей?
Некоторые исследователи связывали первую вспышку XMRV с вакциной против полиомиелита, введенной врачам и медсестрам, что привело к "эпидемии 1934 года в окружной больнице Лос-Анджелеса". Эта вакцина была выращена в измельченных мышиных мозгах, несмотря на то, что ретровирусы мертвых животных могут выживать в их клеточных остатках/линиях и загрязнять вакцины.
Исследования доктора Миковиц показали, что вирус XMRV присутствовал в вакцинах MMR, комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которая представляет собой смесь ослабленных (аттенуированных) вирусов трёх заболеваний, которые вводили американским детям и солдатам.
Доктор Фаучи приказал Миковиц держать рот на замке. Когда она отказалась, он конфисковал ее рабочие тетради, книги, справочные материалы и жесткие диски, выгнал ее с государственной работы и запретил ей получать гранты NIH, положив конец ее научной карьере. В итоге, XMRV до сих остается в американских вакцинах.
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