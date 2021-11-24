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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ
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31 views • November 24, 2021
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ "ΑΝΟΜΑ" ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, (ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ Ή ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥΣ) ΛΟΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://ugetube.com/watch/UM7E3Bkp4Dx6FCQ , https://rumble.com/vpqqul-43238253.html .
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ, ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ... ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
«ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΝΩ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΣΕΒΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ ΘΕΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΝ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ.
ΥΓ. Αύριο 25/11/2021 εορτάζει η Μεγαλομάρτυρας Αγία Αικατερίνη που έχει τα όνομα της αγαπημένης μου μητέρας, η οποία «μαρτύρησε» για να με μεγαλώσει και της αφιερώνω το ορθόδοξο ομολογιακό βίντεο και κείμενο ανωτέρω και παρακαλώ όποιος αληθινός ορθόδοξος χριστιανός θέλει να προσευχηθεί υπέρ σωτηρίας της αθάνατης ψυχής της.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://ugetube.com/watch/UM7E3Bkp4Dx6FCQ , https://rumble.com/vpqqul-43238253.html .
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ, ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ... ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
«ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΝΩ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΣΕΒΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ ΘΕΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΝ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ.
ΥΓ. Αύριο 25/11/2021 εορτάζει η Μεγαλομάρτυρας Αγία Αικατερίνη που έχει τα όνομα της αγαπημένης μου μητέρας, η οποία «μαρτύρησε» για να με μεγαλώσει και της αφιερώνω το ορθόδοξο ομολογιακό βίντεο και κείμενο ανωτέρω και παρακαλώ όποιος αληθινός ορθόδοξος χριστιανός θέλει να προσευχηθεί υπέρ σωτηρίας της αθάνατης ψυχής της.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
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