La "nona" ottava - Suoni naturali e suoni artificiali - Effetti e benefici 07 Settembre 2023

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La gamma dei suoni naturali e il confronto con quelli artificiali
I 440 hertz / 432 hertz e la verità sulle frequenze
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In ogni video non ripetiamo i concetti già esposti precedentemente, dando per scontato che ne abbiate già preso visione e ne abbiate preso conoscenza
Track: Building Dreams
Music by https://www.fiftysounds.com