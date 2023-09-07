La "nona" ottava - Suoni naturali e suoni artificiali - Effetti e benefici 07 Settembre 2023

La gamma dei suoni naturali e il confronto con quelli artificiali I 440 hertz / 432 hertz e la verità sulle frequenze Avviso per i nuovi iscritti e per chi si è approcciato di recente al nostro canale: vi invitiamo a prendere visione dei video del canale, preferibilmente partendo dai primi pubblicati fino ad oggi, in modo da avere un quadro più chiaro ed esaustivo delle tematiche proposte e svolte; i contenuti sono spesso collegati fra loro, e alcuni aspetti potrebbero essere meno comprensibili se non si sono apprese le informazioni preliminari nei video precedenti. In ogni video non ripetiamo i concetti già esposti precedentemente, dando per scontato che ne abbiate già preso visione e ne abbiate preso conoscenza Track: Building Dreams Music by https://www.fiftysounds.com

