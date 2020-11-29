Вирусы и мы Жизнь в симбиозе. Интервью с доктором Л.Палевски (Covid-19 EXPOSED)

"Вирусы и мы: Жизнь в симбиозе."Доктор Лоренс Палевски - американский педиатр с 30-летним стажем👉Противовирусные, санитарные обработки, борьба с ОРВИ....😷 Бесчисленные рекламы товаров, "защищающих" нас от вирусов, формируют образ врага, который готов убить нас в любой момент, если мы не будем бдительны.👆 А что, если наше представление о вирусах, их роли и взаимодействии с нами - неверно? Что, если мы узнаем, что уже рождаемся с 500 тысяч вирусов в своём геноме, а в нашем теле живут более 100 триллионов бактерий?🤔Что, если мы живём в симбиозе уже сотни тысяч лет?Что, если мы даже больше вирусы, чем люди?..⚡ Возможно, после этого интервью с доктором Лоренсом Палевски вы измените свое мнение о вирусах и примиритесь с ними....📋 Перевод на русский: Анна Лищинская📓 Редактор перевода: Евгения Кузнецова🎞 Голос за кадром и видеомонтаж : Сергей Горин, "Мастерская АзъЕсмь"Помощь в озвучке: Наталья Полякова, Elena Straordinaria, 2020 год💥 Видео переведено на средства Мастерской АзъЕсмь!⚡ Вы можете помочь своими донатами выходу новых видео на наших каналах