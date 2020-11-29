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Вирусы и мы Жизнь в симбиозе. Интервью с доктором Л.Палевски (Covid-19 EXPOSED)
АзъЕсмь
АзъЕсмь
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325 views • November 29, 2020
"Вирусы и мы: Жизнь в симбиозе."
Доктор Лоренс Палевски - американский педиатр с 30-летним стажем

👉Противовирусные, санитарные обработки, борьба с ОРВИ....
😷 Бесчисленные рекламы товаров, "защищающих" нас от вирусов, формируют образ врага, который готов убить нас в любой момент, если мы не будем бдительны.
👆 А что, если наше представление о вирусах, их роли и взаимодействии с нами - неверно? Что, если мы узнаем, что уже рождаемся с 500 тысяч вирусов в своём геноме, а в нашем теле живут более 100 триллионов бактерий?

🤔Что, если мы живём в симбиозе уже сотни тысяч лет?
Что, если мы даже больше вирусы, чем люди?..
⚡ Возможно, после этого интервью с доктором Лоренсом Палевски вы измените свое мнение о вирусах и примиритесь с ними.
...
📋 Перевод на русский: Анна Лищинская
📓 Редактор перевода: Евгения Кузнецова
🎞 Голос за кадром и видеомонтаж : Сергей Горин, "Мастерская АзъЕсмь"
Помощь в озвучке: Наталья Полякова, Elena Straordinaria, 2020 год

💥 Видео переведено на средства Мастерской АзъЕсмь!
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https://a3esm.ru/donate/
Keywords
healthsciencemaskmedicinepandemicviruseslockdowncovid19larry palevsky
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