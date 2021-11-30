Αυστραλία: Ο Michael Gunner μιλά για συνωμοσιολόγους του πλανήτη... ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ...

Ο Michael Gunner, ο Αυστραλός πρωθυπουργός των Βορείων Εδαφών, επιτίθεται σε αυτούς τους μαλάκες των θεωριών συνωμοσίας σε όλο τον κόσμο λόγω φημών για την ADF (Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη), η οποία φέρεται να καταλαμβάνει κοινότητες αυτοχθόνων, σέρνει τους κατοίκους τους σε στρατόπεδα καραντίνας και «τους εμβολιάζει» παρά τη θέλησή τους.Ο επικεφαλής υπουργός της Βόρειας Επικράτειας Michael Gunner έχει επικρίνει τα «διεθνή τρολ» και «αλουμινόχαρτους που φορούν καπέλο» επειδή διαδίδουν παραπληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον Covid-19. «Χαιρετίσματα σε όλους τους διεθνείς συνωμοσιολόγους που παρακολουθούν», είπε ο Gunner.«Σε παρακαλώ, κάνε τη ζωή σου». Τις τελευταίες ημέρες, ψευδείς ισχυρισμοί κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο που υποδηλώνουν ότι οι Αβορίγινες οδηγήθηκαν από τον στρατό σε αναγκαστική καραντίνα και ένεση με το εμβόλιο.Ο Gunner είπε ότι ήταν «τρελό» και «αδιάφορο». Ανέφερε ανθρώπους που ήταν σε lockdown που είπαν ότι ήταν στον «μεγαλύτερο αγώνα για τη ζωή τους» και οι αρχές προσπαθούν να τους κρατήσουν ασφαλείς.Το βίντεο των Αυστραλών Αβορίγινων λένε οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτά που ισχυρίζεται ο Michael Gunner.Από εδώ και στο εξής λοιπόν, η Διεθνής Αμνηστία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια ομάδα συνομοσιολόγων της θεωρίας της επίπεδης γης !Σε αυτό προστίθεται και το βίντεο μαρτυρία από μιας γερόντισσας των Λαρρακίων που είναι οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες του Darwin όπου λέει αντίθετα ότι ο στρατός παίρνει ανθρώπους από το Binjari και το Rockhole «παρά τη θέλησή τους» και τους πάει στο Κέντρο Καραντίνας του Howard Springs.Σε μια συναισθηματική έκκληση στο Facebook, είπε ότι δεν μπόρεσε να μιλήσει με τους ανθρώπους στην περιοχή και φοβόταν για την ασφάλειά τους.«Ακούμε μόνο βλακείες από τον Michael Gunner και την κυβέρνηση. Καθόμαστε όλοι εδώ και ξύνουμε τα κεφάλια μας και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει», είπε.«Ανησυχώ για τους ανθρώπους μου, θέλω να το ακούσω από αυτούς».Στη συνέχεια διέλυσε τον Πρωθυπουργό Gunner, αποκαλώντας τον «ψεύτη σκύλο» και τον κατηγόρησε ότι κρύβεται από το θέμα.«Michael Gunner, δειλέ, πού είσαι;» είπε.«Έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που πυροβολήθηκαν στο δρόμο από τον στρατό. Οι ιθαγενείς αδελφοί και αδελφές μας είναι τραυματισμένοι.«Ανησυχούμε, έχουμε πετρώσει. Θέλουμε απαντήσεις, θέλουμε να τελειώσει αυτό».Οι κατηγορίες και οι αρνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά στην καρδιά μας ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, προφανώς για όσους έχουν ακόμα καρδιά.ΠΗΓΕΣ: