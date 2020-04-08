Yle: Ilmastokatastrofi peruutettu Osa 1/3

Ylen dokkari kertoo ilmastonmuutoshuijauksesta ja siihen liittyvästä tieteen korruptiosta. Osa 1/3Lätkämaila sai kunniapaikan IPCC:n 3. arviointiraportin kansilehdellä. Lätkämailan nojalla väitettiin, että vuosi 1998 oli vuosituhannen lämpimin vuosi... Ilmeni, että he olivat muunnelleet pääkomponettianalyysiä väärin ja muunnettu metodi tuotti kiekkomailan muotoisia käyriä 99 prosenttia ajasta.