Die 17 Feinde Deiner Gesundheit (Teil 1)

Webinar von und mit Norbert Heuser Gesundheit - das ist ein lebenslanger Zehnkampf, sagt Norbert Heuser. Das moderne Leben ist angenehm und voller Verführungen, aber auch voller Abhängigkeiten, auf die wir kaum noch verzichten können und wollen. Viele davon sind aber alles andere als zuträglich für unsere Gesundheit. Ja, wir leben länger, sagt er, aber eigentlich bleiben wir nur länger am Leben. Zu viele multimorbide Menschen fristen die letzten zehn Jahre ein Dasein in Pflegeheimen, das man nicht „Leben“ nennen möchte. Neunzig und mehr Jahre bei guter Gesundheit – ja! Aber wie schafft man das? Nun, man muss eben wissen, worauf es ankommt. Man muss den Feind kennen, um im auszuweichen oder ihn zu bekämpfen. Der größte Feind ist chronischer Stress. Stress an sich ist nichts Schlechtes. Es ist eine von der Natur entwickelte Strategie, in einem Gefahrenmoment alle Fähigkeiten des Körpers in einer Sekunde von Null auf 200 % zu katapultieren: Kämpfen oder fliehen vor dem Säbelzahntiger? Sofort werden viele Körperfunktionen auf Hochleistung gebracht, andere komplett stillgelegt, um die Situation zu überleben. Nur verlangt das von unserem Körper alles und schädigt auch. In der „alten Zeit“, in unserem Leben in der Natur war das in Ordnung. Hat man die Gefahr überstanden, ist es vorbei, Erleichterung macht sich breit, der Körper entspannt und repariert sich schnell. Hat man es nicht überstanden, war es auch vorbei, allerdings endgültig. Heute leben die meisten unter einem diffusen Dauerstress und dafür sind wir nicht gebaut. Die Stressreaktionen lassen keine Zeit für Reparatur und Erholung. Unser Körper und unsere Psyche werden verschlissen und regenerieren sich nicht mehr. Das ist der Grund und das Einfallstor für Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Reizdarm, Magengeschwüre, Dauerkopfschmerz, Schwindel u.v.m. Dazu kommen die Einflüsse der modernen Welt. Überall, wo wir gehen, gibt es elektromagnetische Felder: Mikrowellen, WLAN, Mobilfunk, GPS, Smartmeter, Elektrogeräte, Smartphones etc. Sie alle senden Frequenzen aus, die uns genauso durchdringen, wie sie die Wände von Häusern durchdringen. Das Dauerbombardement an Strahlung bleibt nicht ohne Folgen. Schlechtes Wasser ist ein weiterer Feind Deiner Gesundheit. Das Leitungswasser ist durch alle möglichen Anlagen, Plastikrohre und und Metallleitungen gedrückt worden. Es mag sauber sein, aber mit natürlichem Quellwasser kann es nicht mehr verglichen werden. Seine Struktur wurde zerfetzt und beschädigt. Oft stammt es aus dem Grundwasser, das mit Abwässern und den Chemikalien der Felder (Herbizide, Pestizide) belastet ist oder aus Kläranlagen stammt, die Medikamentenreste enthalten, die in den Kläranlagen nicht abgebaut werden. Nicht einmal die Luft ist noch sauber, schon gar nicht in der Stadt. Es sind nicht nur die Abgase der Autos, sondern auch die der Fabriken, der Heizungen, der Herbizide, mit denen die Grünanlagen besprüht werden … Licht und Luft und Sonnenschein, das brauchen wir, aber auch das Sonnenlicht fehlt den meisten. Wer ist noch tagsüber oft draußen? Ohne Sonne rutschen wir nicht nur in einen Vitamin D-Mangel. Wir brauchen Sonnenlicht und die verschiedenen Lichttemperaturen des Sonnenlichtes über den Tag für unseren inneren Rhythmus und die Ausschüttung von Botenstoffen und Hormonen. Blaulastiges Licht signalisiert der Zirbeldrüse: Es ist Tag, sei munter und aktiv! Rotlastiges Abendrot-Licht stimmt über die Augen die Zirbeldrüse auf die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin ein und wir werden müde und schläfrig. Doch was machen wir? Wir sind Mittags nicht draußen und holen uns unsere Portion UV-Licht, um fit und munter zu sein und Vitamin D zu bilden, sondern hocken in Büros mit Kunstlicht, dessen Frequenzen unserer Augen-Netzhaut nicht gut tun. Dafür sitzen wir aber abends vor dem Fernseher oder dem Computer und ziehen uns blaulastiges Licht ins Gehirn, das die Zirbeldrüse und damit unseren Hormon- und Botenstoff-Haushalt völlig aus dem Tag-Nacht-Zyklus bringt. Und wundern uns über Schlaflosigkeit. Die Feinde Deiner Gesundheit zu erkennen ist der erste Schritt. Dabei kann ich Dir helfen. Ich kann Hinweise und Tipps geben, wie man ihnen ausweichen und sich schützen kann. Vieles ist so einfach, wenn man es nur weiß. Aber umsetzen muss Du es dann. Niemand kann für Dich gesund werden.

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Norbert Heuser

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